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मिर्जापुर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, आग बुझाने में छूटे पसीने, भदोही और जनपद के अन्य थानों से मंगाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

मिर्जापुर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के एक मोहल्ले में बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक था कि फायरमैनों को आग बुझाने में पसीने छूट रहे थे. किसी तरह भदोही और अन्य स्थानों के दमकल की गाड़ियां मंगवा कर आग पर कब पाया गया, तब तक गोदाम में सामान जलकर राख हो गया. मिर्जापुर कटरा कोतवाली क्षेत्र के चौबेटोला में एक बार फिर आग ने तांडव मचाया है. बताया जा रहा इस बार वोल्टास सो रूम के बगल में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में आग लग गयी. फायर बिग्रेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू करने में लगी रहीं. इस दौरान सूचना होने पर मौके पर आस-पास के लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गयी थी. वहीं सूचना होने पर गोदाम मालिक भी पहुंच गए. बताया जा रहा रविवार को तड़के लोगों की निगाह पड़ी तो दुकान से धुंआ उठता हुआ देख इसकी सूचना लोगों ने गोदाम मालिक सहित पुलिस को दी है, तब तक देखते-देखते धुआं बढ़ते हुए आग का गोला बन चुका था.