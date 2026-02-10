ETV Bharat / state

सरगुजा के अंबेडकर चौक में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक

सरगुजा के अंबेडकर चौक में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक

Massive Fire at Ambedkar Chowk
8 दुकानें जलकर खाक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: अंबिकापुर के अंबेडकर चौक में भीषण आग लगने से आठ दुकानें जलकर खाक हो गई. बीच चौक में खाली पड़ी जमीन पर 4 वर्ष पहले ही टीन शेड की दुकानों निर्माण किया गया था. इनमें ज्यादातर दुकानें घरेलू सामान और फर्नीचर की थी, आज सुबह 4 बजे अचानक दुकानों से आग की तेज लपटें उठने लगी, वहां से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस और फायर स्टेशन में सूचना दी. सूचना पर फायर टीम ने आग पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन तब तक अब आग में जलकर सबकुछ खाक हो चुका था.

अंबेडकर चौक पर बनी दुकानों में लगी भीषण आग

आग इतनी भयानक थी की दमकल की टीमों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया. घटना स्थल के दोनों तरफ से व्यस्त मार्ग गुजरता है, एक तरफ से कटनी गुमला नेशनल हाईवे और दूसरी तरफ से बनारस मुख्य मार्ग है. सुरक्षा और यातायात संचालन के लिए भारी पुलिस बल प्रशासन ने यहां तैनात किया है. अनुमान लगाया जा रहा है की एक करोड़ से अधिक का नुकसान इस आगजनी में हुआ होगा.

8 दुकानें जलकर खाक (ETV Bharat)

शरारत या साजिश दोनों एंगल से पुलिस कर रही जांच

फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है, आम तौर पर गर्मियों में शॉट सर्किट की वजह से आगजनी की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये दुकानें क्योंकि टीन के शेड से निर्मित थी तो संभव यह भी है कि आग किसी शरारती तत्व ने लगाई हो. दुकानदारों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. घटनाक्रम की जांच जारी है.

Massive Fire Breaks out at Ambedkar Chowk
8 दुकानें जलकर खाक (ETV Bharat)
Massive Fire Breaks out at Ambedkar Chowk
8 दुकानें जलकर खाक (ETV Bharat)

रामानुजगंज के पल्टन घाट से नशे के तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद

सरगुजा ओलंपिक 2026: रामानुजगंज में आयोजन हजारों युवाओं ने खेलों में दिखाई प्रतिभा

अभाव में भी प्रभाव रखने वाली सरगुजा की बेटियां ऑल इंडिया खेलने हुई रवाना

TAGGED:

AMB
MASSIVE FIRE AT AMBEDKAR CHOWK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.