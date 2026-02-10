सरगुजा के अंबेडकर चौक में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक
सरगुजा के अंबेडकर चौक में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 10, 2026 at 1:45 PM IST
सरगुजा: अंबिकापुर के अंबेडकर चौक में भीषण आग लगने से आठ दुकानें जलकर खाक हो गई. बीच चौक में खाली पड़ी जमीन पर 4 वर्ष पहले ही टीन शेड की दुकानों निर्माण किया गया था. इनमें ज्यादातर दुकानें घरेलू सामान और फर्नीचर की थी, आज सुबह 4 बजे अचानक दुकानों से आग की तेज लपटें उठने लगी, वहां से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस और फायर स्टेशन में सूचना दी. सूचना पर फायर टीम ने आग पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन तब तक अब आग में जलकर सबकुछ खाक हो चुका था.
अंबेडकर चौक पर बनी दुकानों में लगी भीषण आग
आग इतनी भयानक थी की दमकल की टीमों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया. घटना स्थल के दोनों तरफ से व्यस्त मार्ग गुजरता है, एक तरफ से कटनी गुमला नेशनल हाईवे और दूसरी तरफ से बनारस मुख्य मार्ग है. सुरक्षा और यातायात संचालन के लिए भारी पुलिस बल प्रशासन ने यहां तैनात किया है. अनुमान लगाया जा रहा है की एक करोड़ से अधिक का नुकसान इस आगजनी में हुआ होगा.
शरारत या साजिश दोनों एंगल से पुलिस कर रही जांच
फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है, आम तौर पर गर्मियों में शॉट सर्किट की वजह से आगजनी की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये दुकानें क्योंकि टीन के शेड से निर्मित थी तो संभव यह भी है कि आग किसी शरारती तत्व ने लगाई हो. दुकानदारों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. घटनाक्रम की जांच जारी है.
