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सोनीपत कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुंआ, मची अफरा-तफरी

सोनीपत में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चला है.

AIR COOLER FACTORY IN SONIPAT
फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 4:08 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गांव झुंडपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया, जब शीतल एयर कूलर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्टरी से उठता धुआं पूरे इलाके में फैल गया. आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू: इधर, आग लगने की सूचना मिलते ही सोनीपत दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और आग पर काबू पाने की कोशिश की. कई गाड़ियों की मदद से लगातार पानी की बौछार की गई, जिससे आग को धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा सका.

AIR COOLER FACTORY IN SONIPAT
दूर-दूर तक फैला धुंआ (Etv Bharat)

फैक्ट्री को कराया गया खाली: वहीं, घटना के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री को तुरंत खाली कराया गया. कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

सोनीपत कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

फैक्ट्री में बता था कूलर: फायर विभाग के अधिकारी विनोद कुमार ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि गांव झुंडपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगी है. हमारी टीम मौके पर पहुंची और आग पर धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है. इस फैक्ट्री में कूलर बनाने का काम किया जाता था. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है. आग से हुए नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है."

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