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गाजियाबाद में AC सर्विस सेंटर में कंप्रेशर फटने से लगी भीषण आग, 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

गाजियाबाद के पटेल नगर में शुक्रवार तड़के एक सर्विस सेंटर में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई.

Fire in AC Service Centre
एसी सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : May 9, 2026 at 10:02 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के पटेल नगर इलाके में शनिवार तड़के एक सर्विस सेंटर में भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. तीन मंजिला इमारत पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई. इस हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई वाहन जलकर खाक हो गए. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

मिली जानकारी के मुताबिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद को 9 मई 2026 की सुबह तकरीबन 3:05 पर पटेल नगर स्थित ऑन स्पॉट एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली से अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकल की कई गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची फायर यूनिट ने देखा कि एक 3 मंजिला भवन में लगी हुई थी और भवन के भीतर रखे ऐसी गैस सिलेंडर और कंप्रेसर में लगातार विस्फोट हो रहे थे. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, तीन मंजिला इमारत घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित थी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल का बयान (ETV Bharat)

आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल

आग से उठ रहा काला धुआं दूर से साफ दिखाई दे रहा था और विस्फोट की आवाज से इलाके में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था. आग की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन वैशाली, साहिबाबाद और मोदीनगर से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने चार हौज़ पाइप फैलाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग लगने वाले स्थान पर धुआं भरा हुआ था, लगातार अंदर रखी कंप्रेसर में विस्फोट हो रहे थे. आग की चपेट में आने से तीन मंजिला इमारत के अंदर खड़े दो चार पहिया वाहन और करीब 10 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गए.

आगजनी में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, आग बुझाने के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान तीन मंजिला इमारत की ग्राउंड फ्लोर से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान त्रिलोकी नाथ उम्र लगभग 80 वर्ष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर के मालिक का नाम ओमकार तोमर है. फिलहाल पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

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Last Updated : May 9, 2026 at 10:02 AM IST

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