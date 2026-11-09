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दीपावली पर आगरा का शूज फैक्ट्री में भीषण आग, आग की ऊंची लपटें देखकर मची अफरा-तफरी

दीपावली पर आगरा का शूज फैक्ट्री में भीषण आग. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा में दीपावली की रात जगदीशपुरा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नगर कॉलोनी की एक शूज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. जब शूज फैक्ट्री से ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठा तो लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना पुलिस और फायर बिग्रेड विभाग को दी. देखते ही देखते मौके पर भीड जमा हो गई. सूचना पुलिस के साथ ही फायर ​बिग्रेड कर्मचारी और दमकलें पहुंच गई. जो आग बुझाने में जुट गए. सोमवार सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया गया है.

बता दें कि रविवार रात दीपावली का धूम धडका था. हर ओर आतिशबाजी की गूंज सुनाई दे रही थी. तभी जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित शूज फैक्ट्री से लोगों ने आग की लपटें उठती देंखी. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोग दहशत में आ गए. जिसकी वजह पास की बस्ती के मकान थे. दीपावली पर आगरा का शूज फैक्ट्री में भीषण आग. (ईटीवी भारत) लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना पर जगदीशपुरा थाना पुलिस को दी. जिस पर जगदीशपुरा थाना पुलिस और फायर बिग्रेड की टीमें मौके पर आ गईं. पांच दमकल लेकर पहुंची टीम आग बुझाने में जुट गई. तब तक शूज फैक्ट्री के बड़े हिस्से में आग की लपटें फैल चुकी थी. विकराल आग को देखकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फायर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस और दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे गए. दीपावली पर आगरा का शूज फैक्ट्री में भीषण आग. (ईटीवी भारत) स्थानीय निवासी बृजेश राठौर ने बताया कि यह जगदीशपुरा भीमनगर और लक्ष्मी नगर वार्ड 81 में आते हैं. जहां पर मलिन बस्ती है. जहां पर ऐसी व्यावसायिक गतिविधि हो रही हैं. शूज कारखाना चलते हैं. जहां पर लोग रहते हैं. लोगों की जान की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है.