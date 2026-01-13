दिल्ली के नरेला प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद
दिल्ली के नरेला स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया.
Published : January 13, 2026 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.
जब आग लगी तब फैक्ट्री के भीतर कई मजदूर काम कर रहे थे. जैसे ही आग की लपटें दिखाई दीं और प्लास्टिक के जलने की गंध फैली, फैक्ट्री में शोर मच गया. गनीमत रही कि सभी लोग सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते इमारत से बाहर निकल आए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी मुख्य वजह हो सकती है.
प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग: दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें सुबह आग लगने की सूचना मिली थी. प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग तेजी से फैली, जिसे देखते हुए 12 से ज्यादा फायर टेंडर मौके पर तैनात किए गए. "घंटों की मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया और उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. फिलहाल मौके पर 'कूलिंग' का काम जारी है, ताकि मलबे के नीचे दबी किसी चिंगारी से दोबारा आग न भड़क उठे.
लाखों के नुकसान की आशंका: प्लास्टिक फैक्ट्री होने के कारण भारी मात्रा में कच्चा माल और तैयार उत्पाद जलकर खाक हो गया है. फैक्ट्री मालिक के अनुसार, इस अग्निकांड में लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है. पुलिस और प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या फैक्ट्री में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम थे और क्या फायर एनओसी (NOC) के नियमों का पालन किया जा रहा था.
