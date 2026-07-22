दिल्ली के करोल बाग के पीजी में लगी भीषण आग, दो छात्र सुरक्षित निकाले गए; दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर
आग लगने के समय पीजी में मौजूद दो छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
Published : July 22, 2026 at 12:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित चना मार्केट में बुधवार सुबह एक पीजी (पेइंग गेस्ट) वाली इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
दमकल विभाग के अनुसार, जिस इमारत में आग लगी उसके ऊपरी हिस्से में पीजी संचालित है, जबकि भूतल पर चमड़े के जूते बनाने की एक छोटी फैक्ट्री चलती है. आग लगने के समय पीजी में मौजूद दो छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
दमकल विभाग के अनुसार, शुरुआत में एक वाटर टेंडर, तीन वाटर बाउजर और एक ब्रीदिंग सपोर्ट यूनिट को मौके पर भेजा गया. आग की गंभीरता को देखते हुए सुबह 11:05 बजे 'मेक-4' घोषित किया गया, जिसके बाद अतिरिक्त दमकल वाहनों को रवाना किया गया. फिलहाल मौके पर दो वाटर टेंडर, चार वाटर बाउजर, एक ब्रीदिंग सपोर्ट यूनिट और एक अन्य विशेष वाहन समेत कुल आठ दमकल इकाइयां आग बुझाने के अभियान में जुटी है. मौके पर स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं.
दमकल विभाग के अनुसार, आसपास के इलाके में सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था की गई है तथा लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर (ADO) राजेश शुक्ला ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं. प्राथमिकता पीजी में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकना है. आग लगने के कारणों का पता आग पूरी तरह बुझने के बाद जांच के जरिए लगाया जाएगा. फिलहाल दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. आग लगने के कारणों की जांच जारी है.
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