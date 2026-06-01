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अंबाला में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार

अंबाला: सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के नजदीक गांव मंडोर स्थित एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देता रहा था. देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग और प्रशासन की टीमों को मौके पर बुलाया गया.

7 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबूः सुबह मिली आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. आग की भयावहता को देखते हुए करीब सात दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया. गद्दों और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे से अधिक समय तक दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे.