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दिल्ली के मोहन स्टेट में फैक्ट्री के अंदर भीषण आग, मौके पर फायर अधिकारी और दिल्ली पुलिस

बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. गनीमत रही इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई.

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फैक्ट्री में भीषण आग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 8:39 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के दौरान आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है. आज मोहन स्टेट में एक फॉम की फैक्ट्री में शाम 5 बजे भीषण आग लग गई जिसके बाद फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर अंदर से राख हो गई तो वहीं अंदर कार्य कर रहे मजदूरों ने भाग कर अपनी जान बचाई.

गनीमत रही कि इस हादसे में सभी मजदूर समय पर फैक्ट्री से बाहर निकल गए जिससे उनकी जान बच गई. वही इस घटना की सूचना तुरंत फायर विभाग और दिल्ली पुलिस को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और आग बुझाने का कार्य चल रहा है.

फोम फैक्ट्री में भीषण आग (ETV BHARAT)

राजधानी दिल्ली में जैसे-जैसे गर्मी का टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे आग की घटनाएं भी खूब सामने आ रही है जहां दो दिन पहले ही मालवीय नगर इलाके में भीषण आग की घटना की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई तो वहीं आज मोहन स्टेट के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जहां इस आग की घटना के कारण फैक्ट्री अंदर से जलकर राख हो गई तो वहीं समय रहते मजदूरों ने भाग कर अपनी जान बचाई.

मोहन स्टेट में फॉम की फैक्ट्री में आग
मोहन स्टेट में फॉम की फैक्ट्री में आग (ETV BHARAT)

वहीं फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम कर रहे ताज ने बताया कि आज शाम तकरीबन 5:00 बजे के करीब फैक्ट्री में लग गई हम लोग अंदर वेल्डिंग का काम कर रहे थे तभी ऊपर रखे फॉम में आग लग गई. जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से बाहर भागे. इसके बाद तुरंत फायर विभाग को सूचना दी गई. फायर की गाड़ी अब तक चार से पांच की संख्या में यहां पहुंच चुकी है और अब आग को काबू कर लिया गया है गनीमत रही कि इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ.

मौके पर फायर अधिकारी और दिल्ली पुलिस
मौके पर फायर अधिकारी और दिल्ली पुलिस (ETV BHARAT)
एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. फायर विभाग को जब सूचना दी गई तो फायर के कर्मचारी यहां पहुंचने में लेट कर दिए तब तक आग विकराल हो गई जिसके बाद आग को काबू करने में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां यहां पर फायर की पहुंची. तब से कर्मचारी लगे हुए हैं और आग को बुझा रहे हैं. गनीमत रही कि सब समय से पहले फैक्ट्री से बाहर निकल गए अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

वहीं फायर अधिकारी फूल सिंह मीणा बताते हैं कि आज शाम फायर विभाग को तकरीबन 5 बजकर 21 मिनट पर मोहन स्टेट में एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी इसके बाद फायर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. कोई भी कैजुअल्टी नहीं है वेल्डिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. फिलहाल आग को ठंडा करने का कार्य चल रहा है.

बता दें हाल ही में मालवीय नगर के हौज़ रानी इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों (जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे) की मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या एलपीजी सिलेंडर का रिसाव माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें- आग का तांडव: दिल्ली में टाटा कम्युनिकेशंस के दफ्तर में लगी आग, नोएडा सोसाइटी से भी सामने आई आग की सूचना

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