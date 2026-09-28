ETV Bharat / state

वाराणसी के इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुएं का दिखा गुबार

इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: मोढ़ेला तिराहा से 200 मीटर आगे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे स्थित रवि फैन कंपनी में सोमवार को भोर में 3:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ काला धुआं फैल गया.

मौके पर लगभग 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत की. उसके बाद ही याग पर काबू पाया जा सका.

बनारस में इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)

फैक्ट्री के अंदर कुछ रॉयल एनफील्ड पदार्थ और केमिकल होने की वजह से आसपास के घरों को भी खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया गया.

इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)

फैक्ट्री के मैनेजर अनादिशंकर गुप्ता का कहना है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है, आग से काफी ज्यादा नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है. आग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी.

वाराणसी के इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)

फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग बुझाने में जुटी रहीं. आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही थी. सुरक्षा के मद्देनजर बिजली विभाग से संपर्क कर बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई थी. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

वाराणसी के इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)

आग लगने के दौरान बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. राहत की बात है कि अभी तक किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है.

वाराणसी के इंडस्ट्रियल एरिया में पंखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)

अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए इको कंट्रोल को सूचना दे दी गई है. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.