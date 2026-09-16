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बगरू में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, समय रहते बाहर निकले कर्मचारी

आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम घटनास्थल का मुआयना कर सबूत इकट्ठा करेगी.

Fire breaks out at a factory in Bagru Industrial Area
बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 8:13 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में बुधवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण है कि दूर से ही काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है. आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. प्रारंभिक तौर पर शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है. आग लगने के वास्तविक कारणों और नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं हो पाया है. फिलहाल, आग बुझाने के प्रयास जारी हैं.

पुलिस पहुंची, दमकल को बुलाया: बगरू एसीपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि बगरू के रीको औद्योगिक इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. बगरू नगर पालिका के साथ ही रीको और अन्य स्थानों से दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. फिलहाल, आग बुझाने के प्रयास जारी हैं.

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फिलहाल, जनहानि की जानकारी नहीं: बगरू एसीपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि यह हादसा रोहित पॉली प्रोडक्ट फैक्ट्री में हुआ. जहां आज शाम को अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. फिलहाल, इस घटना में किसी जनहानि की कोई जानकारी नहीं है. फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी समय रहते बाहर निकल गए. फिलहाल, आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं.

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एफएसएल जुटाएगी सबूत: बगरू एसीपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम घटनास्थल का मुआयना कर सबूत इकट्ठा करेगी. आग से कितना नुकसान हुआ है. इसका सटीक आकलन भी आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही लग पाएगा. फिलहाल, पहली प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाने की है. इसके बाद आगे की कवायद की जाएगी.

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EMPLOYEES ESCAPE IN TIME AND SAVED
बगरू में फैक्ट्री में लगी भीषण आग
रीको औद्योगिक इलाके में आग
FIRE IN RIICO INDUSTRIAL AREA
MASSIVE FIRE BREAKS OUT AT FACTORY

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