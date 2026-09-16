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बगरू में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, समय रहते बाहर निकले कर्मचारी

बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में बुधवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण है कि दूर से ही काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है. आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. प्रारंभिक तौर पर शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है. आग लगने के वास्तविक कारणों और नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं हो पाया है. फिलहाल, आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. पुलिस पहुंची, दमकल को बुलाया: बगरू एसीपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि बगरू के रीको औद्योगिक इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. बगरू नगर पालिका के साथ ही रीको और अन्य स्थानों से दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. फिलहाल, आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. पढ़ें: भीलवाड़ा में गारमेंट गोदाम में भीषण आग, मची अफरा-तफरी, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार