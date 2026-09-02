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हांसी में कॉटन जिनिंग मिल में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

कॉटन जिनिंग मिल में आग ( ETV Bharat )

हांसीः कुंदनापुर रोड स्थित एक कॉटन फैक्टरी की जिनिंग मिल में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग के दौरान एक मजदूर फैक्टरी के अंदर फंस गया था, जिसे काफी मुश्किल के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. भागकर मजदूरों ने बचाई जानः आपको बता दें कि हादसे के समय फैक्टरी में मजदूर काम कर रहे थे. फैक्टरी में धुआं उठने और आग की लपटें तेज होने के बाद आग ने कुछ ही समय में बड़ा रूप ले लिया. आग को विकराल होता देख मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई. फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर दो घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया.