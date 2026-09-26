भिवाड़ी के चौपांकी औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं
डीएसपी शिवराज ने बताया-प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाना शुरू कर दिया है.
Published : September 26, 2026 at 6:27 PM IST
खैरथल-तिजारा: भिवाड़ी के चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम को एक कंपनी में भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और उठता धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. तिजारा डीएसपी शिवराज ने बताया-शनिवार शाम करीब 5 बजे चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित CRD इंडस्ट्रीज नाम की औद्योगिक इकाई में आग लगने की सूचना मिली है. आग किस कारण से लगी, इसका अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं.
आग से मची अफरा-तफरी, क्षेत्र खाली कराया: तिजारा डीएसपी शिवराज ने बताया कि आग की लपटें और लगातार उठ रहे धुएं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाना शुरू कर दिया है. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
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नुकसान का आकलन नहीं, दमकल जुटी आग बुझाने में: शिवराज ने बताया- आसपास मौजूद लोगों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. उद्योग इकाई में किस प्रकार की सामग्री मौजूद थी और आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं हो पाया है. आग की भयावहता को देखते हुए आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं.
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, कारणों की जांच जारी: घटना के बाद चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों को मौके से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है और आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है. आग लगातार विकराल रूप धारण कर रही है, फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
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