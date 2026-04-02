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दिल्ली के नंद नगरी में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी

पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में गगन सिनेमा के पास एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई. दमकल की चार गाड़ियां मौके पर भेजी गईं

बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग
बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 7:38 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में गुरुवार को एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह आग गगन सिनेमा के पास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में लगी. जहां कुछ ही देर में आग की लपटों ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास घना धुआं फैल गया.

आग अचानक लगी और तेजी से फैलने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाया और इलाके को खाली कराया, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो.

नंद नगरी में बैंक्वेट हॉल में लगी आग (ETV Bharat)

आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए गए. आग की लपटें काफी तेज थीं, जिससे उसे नियंत्रित करने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आग के सही कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल पाएगा. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

राहत की बात यह रही कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. समय रहते दमकल विभाग की टीमों के पहुंचने और त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और पूरी तरह स्थिति सामान्य होने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा.पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके.

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Last Updated : April 2, 2026 at 7:54 PM IST

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नंद नगरी के बैंक्वेट हॉल में लगी आग
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