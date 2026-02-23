ETV Bharat / state

ड्राय फ्रूट की दुकान में आग का तांडव, लाखों का माल जलकर खाक

दुर्ग: शहर के छावनी थाना इलाके के कैंप टू एरिया में आज अचानक से आग लग गई. आग एक ड्राय फ्रूट की दुकान में लगी. चंद मिनटों में ही आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई.

ड्राय फ्रूट की दुकान में लगी भीषण आग

जिस दुकान में आग लगी है वो दुकान बीच बाजार में है. लिहाजा आग के और फैलने का डर बना हुआ है. आग लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि जिस दुकान में आग लगी उस दुकान का नाम ज्योति इंटरप्राइजेज है. दुकान से सूखे मेवे बेचे जाते हैं. आग की वजह से दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ है. दुकान में बड़ी मात्रा सूखे मेवे बेचने के लिए रखे गए थे.