ड्राय फ्रूट की दुकान में आग का तांडव, लाखों का माल जलकर खाक
आग लगते ही इलाके में दहशत फैल गई. जिस दुकान में आग लगी उसके आस पास कई और दुकानें हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 23, 2026 at 8:47 PM IST
दुर्ग: शहर के छावनी थाना इलाके के कैंप टू एरिया में आज अचानक से आग लग गई. आग एक ड्राय फ्रूट की दुकान में लगी. चंद मिनटों में ही आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई.
ड्राय फ्रूट की दुकान में लगी भीषण आग
जिस दुकान में आग लगी है वो दुकान बीच बाजार में है. लिहाजा आग के और फैलने का डर बना हुआ है. आग लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि जिस दुकान में आग लगी उस दुकान का नाम ज्योति इंटरप्राइजेज है. दुकान से सूखे मेवे बेचे जाते हैं. आग की वजह से दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ है. दुकान में बड़ी मात्रा सूखे मेवे बेचने के लिए रखे गए थे.
दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू
दुकान में आग लगने की खबर तत्काल फायर फाइटर टीम को दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फायर ब्रिगेड की टीम को बाजार के बीचो बीच पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. लोगों की भीड़ की वजह से जाम जैसे हालत बन गए थे. लोगों का कहना है कि दुकान में लाखों का माल रखा था, जो आग में जलकर खाक हो गया. आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है.
इन बातों का रखना चाहिए ध्यान
- आग लगते ही सुरक्षित जगह पर पहुंचें
- दुकान और घर में फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए
- दुकान या घर में बाहर निकलने का दूसरा वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए
- आग लगते ही बिजली का मेन स्वीच ऑफ करने की कोशिश करें
- वायर से आग फैलने का खतरा बढ़ता है.
- फायर फाइटर टीम का नंबर हमेशा फोन में सेव रखें
- दुकान या घर में आग लगने पर पहले बच्चों और बुजुर्ग को बाहर निकालें
