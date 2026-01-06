ETV Bharat / state

बिलासपुर सब स्टेशन में लगी भीषण आग, आधे शहर की बिजली गुल, दमकल ने पाया आग पर काबू

बिलासपुर: सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोपका चौकी के कुटिपारा में स्थित 220 केवी सब स्टेशन में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग इतनी भयावह है कि सब स्टेशन में लगा एक बड़ा ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर-दूर तक फैल गया, जिससे इलाके में दहशत मच गई.

आग इतनी भयानक थी इलाके में काला घना धुआं फैल गया. आनन फानन में लोगों ने आग लगने की खबर बिजली विभाग और फायर डिपार्टमेंट को दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी फायर एक्सटेंशन मशीन के साथ पहुंचे. टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आगे से बिजली सब स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है. आग बुझाने में दमकल की टीम भी शामिल रही. दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में मदद की. आग से एक ट्रांसफॉर्मर बुरी तरह से जलकर खाक हो गया. आग से कितने का नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जा रहा है.

220 केवी सब स्टेशन (ETV Bharat)

ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने से बिलासपुर शहर के आधे हिस्से की बिजली सप्लाई बाधित हो गई. वहीं कई इलाकों में एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. फिलहाल विकल्प के रूप मे अन्य सब स्टेशन से बिजली सप्लाई की बात अधिकारियों ने कही है.

दमकल ने पाया आग पर काबू (ETV Bharat)

इस मामले में विभाग के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर कल्पना घाटे ने कहा कि यह 160 एमबीए ट्रांसफार्मर है, जो मोपका में है. तीन में से एक ट्रांसफार्मर में आग लगी है. 132 केवी में फाल्ट आ गया था, उसके कारण इस ट्रांसफार्मर के बुसिन्ग का तेल रिसने लगा. गर्म टेम्प्रेचर के कारण आग पकड़ ली. यहां से जितने फायर एक्सटेंशन थे, उससे आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन तेल करीब 100 किलो लीटर से ज्यादा था. जिसके कारण ये एकदम से कंट्रोल नहीं हुआ. इससे आग ने बड़ा रूप ले लिया.