ETV Bharat / state

लखनऊ में बैटरी दुकान में आग, 1 घंटे में 30 से अधिक धमाके; एक युवक झुलसा, हालत गंभीर

लखनऊ: लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के कुर्सी रोड पर गुरुवार देर रात बैटरी चार्जिंग दुकान में भीषण आग लग गई. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि दुकान में रखी बैटरियों में मौजूद रसायन के कारण करीब एक घंटे तक रुक-रुककर 30 से अधिक धमाके होते रहे. फायर यूनिट की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका.

इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में दुकान मालिक के परिवार का एक युवक गंभीर झुलस गया. युवक रितेश रावत (20) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दुकान मालिक के मुताबिक, गुडंबा कुर्सी रोड स्थित एसआर चार्जिंग प्वाइंट के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर संचालित चार्जिंग प्वाइंट में आग लगी. आग लगते ही बैटरियों में एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए. इसने आसपास की दुकानों को भी चपेटे में ले लिया.

​सूचना मिलने के बाद इंदिरा नगर फायर स्टेशन से दो यूनिट मौके पर पहुंची. एफएसएसओ चौक और बीकेटी से भी एक-एक यूनिट को रवाना किया गया. चारों यूनिट ने तुरंत हौज पाइप बिछाकर आग बुझाने का काम शुरू किया.