ETV Bharat / state

लखनऊ में बैटरी दुकान में आग, 1 घंटे में 30 से अधिक धमाके; एक युवक झुलसा, हालत गंभीर

इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में दुकान मालिक के परिवार का एक युवक गंभीर झुलस गया.

लखनऊ में बैटरी दुकान में आग.
लखनऊ में बैटरी दुकान में आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 6:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के कुर्सी रोड पर गुरुवार देर रात बैटरी चार्जिंग दुकान में भीषण आग लग गई. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि दुकान में रखी बैटरियों में मौजूद रसायन के कारण करीब एक घंटे तक रुक-रुककर 30 से अधिक धमाके होते रहे. फायर यूनिट की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका.

इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में दुकान मालिक के परिवार का एक युवक गंभीर झुलस गया. युवक रितेश रावत (20) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दुकान मालिक के मुताबिक, गुडंबा कुर्सी रोड स्थित एसआर चार्जिंग प्वाइंट के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर संचालित चार्जिंग प्वाइंट में आग लगी. आग लगते ही बैटरियों में एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए. इसने आसपास की दुकानों को भी चपेटे में ले लिया.

​सूचना मिलने के बाद इंदिरा नगर फायर स्टेशन से दो यूनिट मौके पर पहुंची. एफएसएसओ चौक और बीकेटी से भी एक-एक यूनिट को रवाना किया गया. चारों यूनिट ने तुरंत हौज पाइप बिछाकर आग बुझाने का काम शुरू किया.

बैटरियों में मौजूद रसायन के कारण दमकल टीम को आग बुझाने में लगभग एक घंटे तक संघर्ष करना पड़ा. ​आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद पता चला कि दुकान में रखी लगभग 30 बैटरी और 30 चार्जर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए.

इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की चार यूनिट ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस अग्निकांड में दुकान मालिक का भांजा रितेश रावत गंभीर रूप से झुलस गया है. पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: कैंसर पीड़ित शिक्षिका का तबादला न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को किया तलब

TAGGED:

LUCKNOW FIRE UPDATES NEWS
MASSIVE FIRE BATTERY SHOP LUCKNOW
FIRE EXPLOSIVES IN LUCKNOW NEWS
LUCKNOW FIRE EXPLOSION VIDEO
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.