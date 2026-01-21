ETV Bharat / state

यमुनानगर की प्लाइवुड फैक्ट्री में भीषण आग, बाउलर की चिंगारी से भड़की लपटें, लाखों का नुकसान

काम के दौरान हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो एमएस वेद प्रकाश विनय कुमार प्लाइवुड फैक्ट्री में दोपहर करीब दो बजे कर्मचारी नियमित काम में जुटे हुए थे. इसी दौरान बाउलर के पास पड़े कई क्विंटल सूखे वेस्ट वुड में अचानक आग लग गई. चूंकि लकड़ी पूरी तरह सूखी थी, इसलिए आग तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया.

यमुनानगर: यमुनानगर में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सहारपुर रोड स्थित टिंबर मार्केट की एक प्लाइवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग फैक्ट्री परिसर में पड़े वेस्ट वुड में लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. धुएं और लपटों को देखकर फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

कर्मचारियों ने की आग बुझाने की कोशिश:आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने पहले अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. हालांकि आग लगातार फैलती चली गई. हालात बिगड़ते देख तुरंत फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी गई.

यमुनानगर की प्लाइवुड फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat)

दमकल विभाग की कार्रवाई: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग काफी भड़क चुकी थी. हालात की गंभीरता को देखते हुए कुछ ही देर में एक के बाद एक कुल पांच फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ीं. करीब दो घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में भरे धुएं को बाहर निकालने के लिए फैक्ट्री का शैड भी तोड़ा गया.दमकल कर्मियों की मेहनत से आग आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से पहले ही नियंत्रित कर ली गई.

लाखों का नुकसान: इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में पड़ा भारी मात्रा में वेस्ट वुड जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बाउलर से निकली किसी चिंगारी के कारण यह हादसा हुआ.

