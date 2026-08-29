सीकर में दो EV शोरूम में लगी आग , 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख
सूचना पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों से करीब ढाई घंटे में आग पर काबू पाया गया.
Published : August 29, 2026 at 10:35 AM IST
सीकर: शहर में जयपुर रोड पर सर्किट हाउस के सामने दो इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दोनों शोरूम पूरी तरह आग की चपेट में आ गए. शोरूम में खड़ी करीब 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा जलकर राख हो गए. आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
गोकुलपुरा थाना अधिकारी राजाराम ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे की है. जयपुर रोड स्थित सर्किट हाउस के सामने बीएस ऑटोमोबाइल और बच्चन मोटर्स के शोरूम में अचानक आग लग गई. उन्होंने बताया कि सबसे पहले बीएस ऑटोमोबाइल में आग लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास स्थित बच्चन मोटर्स के शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया. दोनों शोरूम पूरी तरह जल गए.
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पूरे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई : उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई. इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई. आग की स्थित को देखते हुए दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पाया. इस दौरान आग बुझाने में दमकलकर्मियों को परेशानी नहीं हो इसके लिए पुलिस ने एक तरफ वाहनों की आवाजाही भी रोक दी.
पास के ऑटो पार्ट्स शोरूम तक पहुंची आग : थाना अधिकारी राजाराम ने बताया कि आग की लपटें पास स्थित हुंडई के ऑटो पार्ट्स शोरूम तक भी पहुंच गईं. यहां रखे स्पेयर पार्ट्स, एयर कंडीशनर समेत लाखों रुपए का सामान आग की चपेट में आकर जल गया. दमकलकर्मियों ने समय रहते आग को आगे फैलने से रोक लिया, जिससे आसपास के अन्य दुकानों को नुकसान होने से बचाया जा सका.
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साढ़े 3 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान : SHO राजाराम लेघा ने बताया कि बीएस ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, जबकि बच्चन मोटर्स में इलेक्ट्रिक ऑटो और ई-रिक्शा रखे हुए थे। दोनों शोरूम में करीब 40 इलेक्ट्रिक वाहन होने की जानकारी सामने आई है. आग से करीब साढ़े 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है. आग के वास्तविक कारण और नुकसान का आकलन जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.