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सीकर में दो EV शोरूम में लगी आग , 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख

सीकर: शहर में जयपुर रोड पर सर्किट हाउस के सामने दो इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दोनों शोरूम पूरी तरह आग की चपेट में आ गए. शोरूम में खड़ी करीब 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा जलकर राख हो गए. आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

गोकुलपुरा थाना अधिकारी राजाराम ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे की है. जयपुर रोड स्थित सर्किट हाउस के सामने बीएस ऑटोमोबाइल और बच्चन मोटर्स के शोरूम में अचानक आग लग गई. उन्होंने बताया कि सबसे पहले बीएस ऑटोमोबाइल में आग लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास स्थित बच्चन मोटर्स के शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया. दोनों शोरूम पूरी तरह जल गए.

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पूरे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई : उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई. इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई. आग की स्थित को देखते हुए दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पाया. इस दौरान आग बुझाने में दमकलकर्मियों को परेशानी नहीं हो इसके लिए पुलिस ने एक तरफ वाहनों की आवाजाही भी रोक दी.