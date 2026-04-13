राम जल सेतु लिंक परियोजना के इंजीनियरिंग प्लांट में भीषण आग, 5 दिन पहले यहां आए थे सीएम
कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू. जनहानि नहीं हुई. बड़े आर्थिक नुकसान का अनुमान.
Published : April 13, 2026 at 9:10 PM IST
बूंदी : जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव में बन रही राम जल सेतु लिंक परियोजना के इंजीनियरिंग प्लांट में सोमवार शाम भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरे प्लांट को चपेट में ले लिया. इससे आसपास काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया. मौके पर भीड़ हो गई. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 अप्रैल को इस परियोजना का दौरा किया था. उन्होंने इसी प्लांट के पास बैठकर परियोजना से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी का अवलोकन किया था. आग की घटना ने परियोजना की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. हादसे में जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान बड़ा बताया जा रहा है.
शॉर्ट सर्किट कारण : लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर ने बताया, गुहाटा में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य जारी है. इंजीनियरिंग प्लांट स्थापित किया गया था. इसी प्लांट में सोमवार शाम अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह पता नहीं चली है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है. तुरंत लाखेरी नगर पालिका के दमकल विभाग को सूचित किया. लाखेरी और इंदरगढ़ से दमकल पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय मजदूरों ने भी आग बुझाने में मदद की.
पढ़ें:चंबल एक्वाडक्ट परियोजना बनी पूर्वी राजस्थान की जीवनरेखा, सीएम बोले- समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट
लोहे की चादरें तक पिघल गई: आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि प्लांट की लोहे की चादरें तक पिघलकर गिर गईं. पूरा ढांचा धराशायी हो गया. आग में प्लांट में रखा इंजीनियरिंग से जुड़ा महंगा सामान भी जल गया. इससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है. गनीमत रही कि आग लगने के समय प्लांट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. आग लगते ही आसपास काम कर रहे मजदूर तुरंत बाहर निकल आए. घटना की सूचना पर दहीखेड़ा पुलिस पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आग बुझाने और नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया.
पढ़ें: चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’