मुजफ्फरपुर में सुतापट्टी कपड़ा गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

मुजफ्फरपुर के सुतापट्टी इलाके में भीषण अग्निकांड. श्यामा मंदिर के पीछे स्थित ढांढरिया एंड कंपनी के कपड़ा गोदाम में अचानक लगी आग.

मुजफ्फरपुर में सुतापट्टी के कपड़ा गोदाम में भीषण आग
मुजफ्फरपुर में सुतापट्टी के कपड़ा गोदाम में भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 11:40 AM IST

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर शहर के सुतापट्टी इलाके में शनिवार देर रात एक भीषण अग्निकांड पेश आया. श्यामा मंदिर के पीछे स्थित ढांढरिया एंड कंपनी के कपड़ा गोदाम में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया. देर रात करीब 11:30 बजे लगी आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए.

मुजफ्फरपुर कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग : गोदाम के मालिक नितिन ढांढरिया ने बताया कि रात लगभग 10:30 बजे वे स्टाफ के साथ गोदाम बंद कर घर लौटे थे. कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि तीसरी मंजिल से आग की लपटें उठ रही हैं. जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी.

मुजफ्फरपुर के सुतापट्टी इलाके में भीषण अग्निकांड.
मुजफ्फरपुर के सुतापट्टी इलाके में भीषण अग्निकांड. (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड की करीब एक दर्जन गाड़ियां पहुंची मौके पर : सूचना पर नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, लगभग 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है.

मुजफ्फरपुर में सुतापट्टी के कपड़ा गोदाम में भीषण आग (ETV Bharat)

सुतापट्टी मंडी की गलियां संकरी,आग बुझाने में आयी दिक्कत : सुतापट्टी कपड़ा मंडी की गलियां अत्यंत संकरी हैं, जिससे दमकल गाड़ियों को अंदर जाने में काफी दिक्कत हुई. शुरुआती गाड़ियां गलियों में फंस गईं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को पाइपों को पास-पड़ोस के मकानों और छतों के ऊपर से ले जाकर आग पर काबू पाना पड़ा.आग की लपटें 30–40 फीट तक उठ रही थीं. एहतियात के तौर पर आसपास के घरों और दुकानों को खाली करा दिया गया.

सुतापट्टी मंडी की गलियां संकरी,आग बुझाने में आयी दिक्कत
सुतापट्टी मंडी की गलियां संकरी,आग बुझाने में आयी दिक्कत (ETV Bharat)

शॉर्ट सर्किट की आशंका: मौके पर नगर डीएसपी सुरेश कुमार, नगर थाना पुलिस और स्थानीय वार्ड पार्षद केपी पप्पू मौजूद रहे और राहत कार्यों की लगातार निगरानी करते रहे.अग्निशमन विभाग की प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. गोदाम में रेडीमेड कपड़ों का भारी स्टॉक मौजूद था, जिससे आग तेजी से फैल गई.

अग्निशमन और राजस्व विभाग की रिपोर्ट से नुकसान का आकलन : गोदाम मालिक नितिन ढांढरिया ने कहा हमारे लिए यह भारी नुकसान है. आग पूरी तरह बुझने और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा सकेगा.घटना के बाद अग्निशमन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया. संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का अंतिम आकलन तैयार किया जाएगा.

BIHAR MUZAFFARPUR NEWS
MASSIVE FIRE AT SUTAPATTI TEXTILE
BIHAR NEWS
मुजफ्फरपुर सुतापट्टी आग
MUZAFFARPUR MASSIVE FIRE

