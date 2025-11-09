ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में सुतापट्टी कपड़ा गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

मुजफ्फरपुर में सुतापट्टी के कपड़ा गोदाम में भीषण आग ( ETV Bharat )