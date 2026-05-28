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बीकानेर के श्रीराम मार्केट में भीषण आग, दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार

कपड़ों के होलसेल कारोबार के लिए मशहूर इस मार्केट में 200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं.

Crowd gathers following a fire at Shriram Market
श्रीराम मार्केट में आग लगने पर लगी भीड़ (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 10:16 PM IST

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बीकानेर: शहर के सबसे पुराने और व्यस्त व्यापारिक इलाकों में शामिल कोटगेट क्षेत्र स्थित श्रीराम मार्केट में एक दुकान में गुरुवार को अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मुख्य बाजार के बीचोंबीच स्थित इस मार्केट में स्थित दुकान की पहली मंजिल से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग लगने की सूचना फैलते ही आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया.

200 से ज्यादा कपड़ों की दुकानें, तेजी से फैली आग: बताया जा रहा है कि श्रीराम मार्केट में करीब 200 से अधिक कपड़ों की दुकानें संचालित हैं, जिनमें अधिकांश दुकानों पर होलसेल कपड़ा कारोबार होता है. मार्केट में बड़ी मात्रा में कपड़े, पैकिंग सामग्री और होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के बाजारों में भी दहशत फैल गई.

श्रीराम मार्केट में लगी आग (ETV Bharat Bikaner)

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सामान बचाने में जुटे व्यापारी: घटना के समय बाजार में काफी भीड़भाड़ थी. कोटगेट क्षेत्र होने के कारण यहां रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और मजदूरों की आवाजाही रहती है. आग लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए, तो कई व्यापारी आग बुझाने और सामान बचाने के प्रयास में जुट गए.

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छुट्टी के चलते नहीं थी भीड़: दरअसल गुरुवार को ईदुल अजहा पर्व के चलते अधिकतर दुकानें बंद थी और बाकी दुकानदार शाम से पहले ही दुकानें बन्द कर चले गए. इसलिए मार्केट में ज्यादा आवाजाही नहीं थी. वहीं मार्केट में आग की सूचना के बाद दुकानदार वापिस लौटे और अपनी दुकानों में जाने का प्रयास करने लगे. लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने सबको रोक दिया और फिलहाल मार्केट के बाहर लोगों की भीड़ जमा है.

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आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियां: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया. हालांकि बाजार की संकरी गलियों और भारी भीड़ के चलते दमकल वाहनों को अंदर तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन की ओर से आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद नुकसान का आंकलन किया जाएगा.

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श्रीराम मार्केट में भीषण आग
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SMOKE FROM FIRST FLOOR OF A SHOP
MASSIVE FIRE AT SHRIRAM MARKET

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