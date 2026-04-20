बरेली में पतंजलि चिकित्सालय में भीषण आग, धुएं से फैली दहशत
आग की ये घटना ॐ श्याम चिकित्सालय परिसर में बने पतंजलि के औषधीय भंडारण स्थल पर हुई, जहां दवाइयां और सामान रखा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 8:34 PM IST
बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थित पतंजलि चिकित्सालय में सोमवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगते ही इलाके में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. घटना ॐ श्याम चिकित्सालय परिसर में बने पतंजलि के औषधीय भंडारण स्थल पर हुई, जहां दवाइयां और सामान रखा था.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह बिजली के तारों से निकली चिंगारी मानी जा रही है. तेज गर्मी और सूखे मौसम के चलते आग ने तेजी से फैलने की कोशिश की, जिससे हालात गंभीर हो सकते थे. हालांकि समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी.
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पर टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया लिया गया था. बताया यह भी जा रहा है कि चिकित्सालय में रखे थर्माकोल में आग लगी थी, बाकी और किसी बड़े तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ. घटना के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि जैसे उन लोगों ने आग को लगते हुए देखा तो सबसे दमकल को सूचना दी गई. इसके बाद मिलकर आग पर काबू पाने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए. और आग पर काबू पा लिया गया.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम को आग लगने की स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी, इसके बाद तुरंत टीम को भेजा गया, पर टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था. आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है.