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बरेली में पतंजलि चिकित्सालय में भीषण आग, धुएं से फैली दहशत

बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थित पतंजलि चिकित्सालय में सोमवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगते ही इलाके में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. घटना ॐ श्याम चिकित्सालय परिसर में बने पतंजलि के औषधीय भंडारण स्थल पर हुई, जहां दवाइयां और सामान रखा था.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह बिजली के तारों से निकली चिंगारी मानी जा रही है. तेज गर्मी और सूखे मौसम के चलते आग ने तेजी से फैलने की कोशिश की, जिससे हालात गंभीर हो सकते थे. हालांकि समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पर टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया लिया गया था. बताया यह भी जा रहा है कि चिकित्सालय में रखे थर्माकोल में आग लगी थी, बाकी और किसी बड़े तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ. घटना के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.