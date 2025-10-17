ETV Bharat / state

जोधपुर के पेंट शोरूम में भीषण आग, धमाकों से इलाका दहला

पेंट के डिब्बों में रुककर आग लगने से धमाके हुए जिसके कारण शो रूम जलकर खाक हो गया.

पेंट शोरूम में आग
पेंट शोरूम में आग (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 7:12 AM IST

जोधपुर: शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित पहले पुलिया के पास गुरुवार रात एक पेंट शोरूम में भीषण आग लग गई. शोरूम बंद होने के कुछ समय बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसने जल्द ही विकराल रूप ले लिया. शोरूम में बड़ी मात्रा में थिनर, ऑयल पेंट और अन्य ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ रखे थे, जिनकी वजह से लगातार तेज धमाकों के साथ विस्फोट सुनाई दिए. इन धमाकों की आवाज़ पटाखों जैसी थी , जिससे आसपास के लोग भी घबरा गए. आग लगते ही पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही देव नगर थाना पुलिस ने तुरंत यातायात डायवर्ट कर दिया और लोगों की आवाजाही बंद कर दी. थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एक दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों को लगाया गया. आग पहले दुकान के निचले हिस्से में लगी और देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. दुकान में मौजूद केमिकल और ऑयल कंटेनरों के कारण धमाके होने लगे, जिससे स्थिति और विकराल हो गई. धमाकों की आवाज़ दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए.

शो रूम हुआ जलकर खाक, अभी उठ रहा धुंआ : शो रूम की आग बुझाने के लिए आधी रात के बाद तक प्रयास होते रहे. वायुसेना की दमकल भी बुलानी पड़ी थी. तब कहीं जाकर लपटों पर काबू पाया जा सका. हालांकि अभी भी धुआं उठ रहा है. मौके पर एक दमकल अभी नजर बनाए हुए है.

पेंट शोरूम की तीन मंज़िला इमारत के ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा आग फैली हुई थी. दमकल कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना. नगर निगम की एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म मशीन मंगवाई गई , जो 13 मंजिल तक पहुंच पाई जिससे ऊपर से आग बुझाने में मदद मिला. फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

