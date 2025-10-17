ETV Bharat / state

जोधपुर के पेंट शोरूम में भीषण आग, धमाकों से इलाका दहला

जोधपुर: शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित पहले पुलिया के पास गुरुवार रात एक पेंट शोरूम में भीषण आग लग गई. शोरूम बंद होने के कुछ समय बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसने जल्द ही विकराल रूप ले लिया. शोरूम में बड़ी मात्रा में थिनर, ऑयल पेंट और अन्य ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ रखे थे, जिनकी वजह से लगातार तेज धमाकों के साथ विस्फोट सुनाई दिए. इन धमाकों की आवाज़ पटाखों जैसी थी , जिससे आसपास के लोग भी घबरा गए. आग लगते ही पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही देव नगर थाना पुलिस ने तुरंत यातायात डायवर्ट कर दिया और लोगों की आवाजाही बंद कर दी. थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एक दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों को लगाया गया. आग पहले दुकान के निचले हिस्से में लगी और देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. दुकान में मौजूद केमिकल और ऑयल कंटेनरों के कारण धमाके होने लगे, जिससे स्थिति और विकराल हो गई. धमाकों की आवाज़ दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए.

