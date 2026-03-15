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दिल्ली: नेचर बाजार में लगी भीषण आग, करीब 40 दुकानें जलकर खाक, घंटों बाद पाया जा सका काबू

दिल्ली फायर सर्विस के जन संपर्क अधिकारी राजिंदर अटवाल के मुताबिक आग लगने की सूचना रविवार सुबह करीब 7:37 बजे मिली. घटना स्थल का पता अंबेडकर कॉलोनीनेचर बाजार दिल्ली हाट अंधेरिया मोड़, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बताया गया है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के लिए शुरुआती तौर पर दो वाटर टेंडर (WT), दो वाटर बाउजर (WB), एक ब्रीदिंग फायर टेंडर (BFT) व एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) को रवाना किया गया. शुरुआती स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारियों ने आग की गंभीरता का आकलन किया.

नई दिल्ली: राजधानी के दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित नेचर बाजार में रविवार सुबह भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि बाजार की दर्जनों छोटी दुकानें इसकी चपेट में आ गईं. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार आग में करीब 40 से 50 छोटी दुकानें जलकर खाक हो गईं हैं, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार आग की भयावहता को देखते हुए सुबह करीब 8 बजे “मेक-4” कॉल जारी की गई. इसके बाद अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर भेजा गया. बाद में मौके पर कुल 3 वाटर टेंडर, 3 वाटर बाउजर, 1 ब्रीदिंग फायर टेंडर, 1 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल व 2 मोटर पंप तैनात किए गए.



आग बुझाने के अभियान का नेतृत्व दमकल विभाग के अधिकारियों एडीओ विनय कुमार, एसटीओ मनीष, स्टेशन ऑफिसर गोपाल लाल और स्टेशन ऑफिसर विनय प्रकाश द्वारा किया गया. दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. अधिकारियों के मुताबिक सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर आज पर काबू पा लिया गया. हालांकि आग पूरी तरह बुझाने के बाद भी किसी प्रकार की दोबारा आग भड़कने की आशंका को देखते हुए मौके पर कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया.

अधिकारियों के अनुसार आग मुख्य रूप से बाजार की करीब 40 छोटी दुकानों में लगी थी. आग के कारण दुकानों में रखा सामान पूरी तरह जल गया, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

फिलहाल, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है. ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल दमकल विभाग व स्थानीय प्रशासन आग के कारणों की जांच कर रहे हैं.



स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह के समय बाजार में गतिविधि कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया. हालांकि आग लगने के बाद इलाके में काफी देर तक धुएं का गुबार देखा गया. लोगों में दहशत का माहौल बन गया. दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है. कूलिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही आग के वास्तविक कारणों की जांच शुरू की जाएगी.

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