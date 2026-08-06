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जोधपुर में कार सर्विस सेंटर में भीषण आग, 12 दमकलों ने पाया काबू, दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक

कार सर्विस सेंटर में आग ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : शहर के प्रताप नगर इलाके में स्थित एक कार सर्विस सेंटर में बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और सर्विस सेंटर धुएं के गुबार के साथ आग का गोला बन गया. इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. ​घटना की जानकारी मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया. नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया के अनुसार, 12 दमकल गाड़ियों ने करीब दो घंटे तक कड़ी मशक्कत की और कई फेरे लगाकर आधी रात के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. इसे भी पढ़ें: कोटा में तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फुटवियर शोरूम, बैंक व शॉप के साथ कई ऑफिस आए चपेट में