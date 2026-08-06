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जोधपुर में कार सर्विस सेंटर में भीषण आग, 12 दमकलों ने पाया काबू, दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक

जोधपुर के प्रताप नगर स्थित कार सर्विस सेंटर में बुधवार रात भीषण आग लग गई.आग में दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं.

कार सर्विस सेंटर में आग
कार सर्विस सेंटर में आग (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 8:04 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 8:20 AM IST

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जोधपुर : शहर के प्रताप नगर इलाके में स्थित एक कार सर्विस सेंटर में बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और सर्विस सेंटर धुएं के गुबार के साथ आग का गोला बन गया. इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

​घटना की जानकारी मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया. नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया के अनुसार, 12 दमकल गाड़ियों ने करीब दो घंटे तक कड़ी मशक्कत की और कई फेरे लगाकर आधी रात के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.

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प्रताप नगर में मारुति सर्विस सेंटर में लगी आग (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

CNG टैंक और AC कंप्रेसर फटने से सहम उठा इलाका : सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग के लिए कई गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें से कुछ CNG कारें भी थीं. आग की लपटें बढ़ने के कारण गाड़ियों के CNG टैंक और एयर कंडीशनर (AC) के कंप्रेसर तेज धमाकों के साथ फटने लगे. इन जोरदार धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा.

घटना में दर्जनों वाहन जो सर्विस सेंटर थे वो जल गए. नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया ने बताया कि सर्विस सेंटर में कई ज्वलनशील पदार्थ थे, जिनकी वजह से आग ज्यादा फैली. उन्होंने बताया कि आग लगने का प्रथम दृष्टया कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है. राहत की बात यह रही कि हादसा सर्विस सेंटर बंद होने के बाद हुआ, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया था.

Last Updated : August 6, 2026 at 8:20 AM IST

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