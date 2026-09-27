जमशेदपुर के LIC बिल्डिंफ मे लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
जमशेदपुर के एलआईसी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. इससे लाखों के नुकसान का अनुमान है.
Published : September 27, 2026 at 9:44 AM IST
जमशेदपुर: शहर के बिष्टुपुर इलाके में LIC बिल्डिंग में अचानक आग लग गई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में स्थित LIC बिल्डिंग में आधी रात के बाद आग लगी, जिसकी शुरुआत चौथी मंजिल से हुई. आग इतनी भीषण थी कि इसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और चौथी मंजिल पर मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाने की पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बिल्डिंग में GAIL इंडिया के दो कर्मचारी नाइट ड्यूटी पर थे. टाटा स्टील फायर डिपार्टमेंट ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
गौरतलब है कि LIC बिल्डिंग बाजार और बैंकों के पास स्थित है. इस घटना में चौथी मंजिल पर मौजूद कंप्यूटर समेत सारा सामान जलकर नष्ट हो गया. आग लगने की खबर मिलते ही LIC के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए.
शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. बिष्टुपुर थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और आग लगने के सही कारणों की जांच की जाएगी.
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