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गुरुग्राम के IMT मानेसर में भीषण आग, वेयरहाउस जलकर खाक, लाखों का सामान राख

गुरुग्राम के IMT (Industrial Model Township) मानेसर में भीषण आग लगने से वेयरहाउस जलकर खाक हो गया.

Massive fire at IMT Manesar
IMT मानेसर में आग लगने से वेयरहाउस जलकर खाक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 4:43 PM IST

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गुरुग्राम: IMT मानेसर स्थित सेक्टर-7 में मंगलवार को एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा परिसर आग के गोले में तब्दील हो गया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

दो दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबूः घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब दो दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है और कूलिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में वेयरहाउस में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.

IMT मानेसर में वेयरहाउस जलकर खाक (ETV Bharat)

वेयरहाउस में मौजूद सभी लोग सुरक्षितः वहीं समय रहते वेयरहाउस में मौजूद सभी कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस टीम मामले की कर रही है. जांच के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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गुरुग्राम में भीषण आग
IMT मानेसर में भीषण आग
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