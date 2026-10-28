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भिवानी में फर्नीचर गोदाम में आधी रात को भड़की आग, 13 दमकल गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक

भिवानी में फर्नीचर गोदाम में आधी रात को भड़की आग ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी में नया बाजार के पास हांसी गेट और फूलों वाले चौक के बीच स्थित एक बड़े फर्नीचर शोरूम और उसके गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई. रात करीब दो बजे लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. लकड़ी, प्लाईबोर्ड और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई. दमकल विभाग की करीब 12 से 13 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया, जबकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

पड़ोसियों ने फोन कर दी आग लगने की सूचना: शोरूम के मालिक रोहित ने बताया कि, "रात करीब पौने दो बजे पड़ोसियों का फोन आया कि गोदाम से आग की लपटें निकल रही हैं. सूचना मिलते ही मैंने आपातकालीन नंबर 112 और दमकल विभाग को फोन किया. सूचना देने के कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी. इसके बाद दमकल की अन्य गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए पहुंचीं."

आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक (ETV Bharat) लकड़ी और प्लाईबोर्ड के कारण तेजी से फैली आग: शोरूम के मालिक की मानें तो गोदाम में बड़ी मात्रा में फर्नीचर, लकड़ी, प्लाईबोर्ड और अन्य सामान रखा हुआ था. ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा. आग की तीव्रता के चलते सामान को बचाना मुश्किल हो गया. गोदाम में रखा फर्नीचर और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई. 13 दमकल गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया आग पर काबू (ETV Bharat) संकरी गली ने बढ़ाई दमकल कर्मियों की परेशानी: वहीं, मौके पर मौजूद फायर ऑपरेटर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, "रात करीब दो बजे आग लगने की सूचना मिली थी. टीम दो दमकल गाड़ियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. घटनास्थल की ओर जाने वाली गली बेहद संकरी थी. इस कारण दमकल की गाड़ियां सीधे गोदाम तक नहीं पहुंच पा रही थीं. ऐसे में करीब 100 मीटर की दूरी पर दो से तीन बड़े हौज पाइप बिछाकर पानी की बौछार शुरू की गई."