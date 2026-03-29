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बहरोड़ के फाइबर गोदाम में लगी भीषण आग, एक घंटे में पाया काबू

बहरोड़: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के गुंती गांव में फाइबर गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया. आग की लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखा. इससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग पर करीब एक घंटे की मशक्कत से काबू पाया जा सका. आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है. गोदाम मालिक ने पड़ोसी पर आग लगाने का संदेह जताया है.

गोदाम संचालक अनूप यादव ने बताया कि रविवार दोपहर में गोदाम में आग लग गई. इससे करीब 10 लाख का नुकसान हुआ. आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. हालात का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की एवं घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की. फिलहाल, आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है.