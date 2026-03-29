बहरोड़ के फाइबर गोदाम में लगी भीषण आग, एक घंटे में पाया काबू
प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या लापरवाही आग लगने का कारण माना जा रहा है. असली कारण की जांच की जा रही है.
Published : March 29, 2026 at 3:54 PM IST
बहरोड़: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के गुंती गांव में फाइबर गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया. आग की लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखा. इससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग पर करीब एक घंटे की मशक्कत से काबू पाया जा सका. आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है. गोदाम मालिक ने पड़ोसी पर आग लगाने का संदेह जताया है.
गोदाम संचालक अनूप यादव ने बताया कि रविवार दोपहर में गोदाम में आग लग गई. इससे करीब 10 लाख का नुकसान हुआ. आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. हालात का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की एवं घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की. फिलहाल, आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है.
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प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या लापरवाही आग लगने का कारण माना जा रहा है. आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने दमकलकर्मियों की मदद की. समय रहते आग पर काबू नहीं पाते तो यह आसपास के अन्य गोदामों और मकानों को चपेट में ले सकती थी. इधर, पुलिस एवं प्रशासन ने उद्योगों को सुरक्षा मानकों की पालना करने की हिदायत दी. आग से बचाव के जरूरी उपकरण रखना सुनिश्चित करने पर जोर दिया. पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं.
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