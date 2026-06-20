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शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग, लपटों में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाला गया

शाहदरा के फर्श बाज़ार थाना क्षेत्र स्थित बिहारी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में भीषण आग, कोई हताहत नहीं, गोदाम का ज्यादातार सामान खाक

शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग
शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 10:36 AM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा के फर्श बाज़ार थाना क्षेत्र स्थित बिहारी कॉलोनी में शनिवार तड़के एक इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं.

सुबह करीब 4:50 बजे गोदाम से आग की लपटें दिखी: जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4:50 बजे स्थानीय लोगों ने गोदाम से धुआं और आग की तेज लपटें निकलती देखीं. देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी.

शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग (ETV Bharat)

दमकल की छह गाड़ियों ने आग पर पाया काबू: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने कई दिशाओं से पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

दमकल की छह गाड़ियां ने आग पर पाया काबू
दमकल की छह गाड़ियां ने आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

फायर अधिकारी ने दी घटना की पूरी जानकारी: फायर अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि आग लगने के समय गोदाम के ऊपर बने मकान में एक व्यक्ति मौजूद था. धुएं और आग के कारण वह अंदर ही फंस गया था. दमकल कर्मियों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया. मकान का गेट अंदर से बंद होने के कारण उसका लॉक काटना पड़ा. इसके बाद सीढ़ी की मदद से फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया. समय रहते किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते एक बड़ा हादसा टल गया.

सुबह करीब 4:50 बजे गोदाम से आग की लपटें निकलती दिखी
सुबह करीब 4:50 बजे गोदाम से आग की लपटें निकलती दिखी (ETV Bharat)


हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं: घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा इलेक्ट्रिक सामान काफी हद तक जलकर नष्ट हो गया. आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी की और आवश्यक जांच शुरू कर दी है.स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के सही कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

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