टेलर की दुकान में लगी भीषण आग, दर्जी की लापरवाही बनी आग का कारण
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
Published : April 14, 2026 at 7:17 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र से आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है. जहां एक टेलर की दुकान में भीषण आग लग गई. यह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान इसकी चपेट में आ गया. हालांकि, समय रहते फायर ब्रिगेड के पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया.
जानकारी के अनुसार यह दुकान एक दर्जी की थी, जहां बड़ी मात्रा में कपड़े और सिलाई से जुड़ा सामान रखा हुआ था. बताया जा रहा है कि दुकानदार रोजाना की तरह शाम को अपनी दुकान बंद कर घर चला गया, लेकिन जल्दबाजी में वह प्रेस (इलेक्ट्रिक आयरन) का बटन बंद करना भूल गया. इसी लापरवाही के चलते दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.
मौके पर पहुंची चार फायर ब्रिगेड
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि इस आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. घटना स्थल घनी आबादी वाला इलाका होने के कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी.
गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था. फायर ब्रिगेड की तत्परता और स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ी त्रासदी टल गई. फिलहाल इलाके के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन यह घटना लापरवाही के खतरनाक परिणामों की चेतावनी भी देती है.
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