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दुर्ग के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, वेल्डिंग के दौरान चिंगारी भड़कने का अंदेशा, लाखों का नुकसान

दुर्ग के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग ( Etv Bharat )

दुर्ग : भिलाई के हाथखोज स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग लगने के कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल को दी जिसके बाद दमकल को टीम मौके पर पहुंची. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी है.

इंडस्ट्रियल एरिया में आगजनी

पुरानी भिलाई के हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी स्पष्ट नही हों पाई है. लेकिन बताया जा रहा है कि श्री श्याम कैमिकल फैक्ट्री में आग लगी है. फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर कैमिकल रखा था.बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी केमिकल वाले ड्रम तक पहुंची और आग भड़क गई.