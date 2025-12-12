ETV Bharat / state

भिलाई स्टील प्लांट के कोक ओवन पावर प्लांट में आग, गैस पाइपलाइन में लपटें तेज

भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है.

BHILAI STEEL PLANT
भिलाई स्टील प्लांट एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 2:11 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 2:18 PM IST

भिलाई\दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट के पीबीएस-2 क्षेत्र में अचानक भीषण आग भड़क गई, जिससे पूरे प्लांट में हड़कंप मच गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार STG 25MW के पास कोक ओवन लाइन में आग लगी, जिसकी लपटें तेजी से फैलने लगी है. कोक ओवन की गैस लाइन में आग लगने से केबिल जल गई है. करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

आग बुझाने में जटे फायर ब्रिगेडकर्मी और प्लांट की सेफ्टी टीम

जानकारी के मुताबाकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है. किसी भी कर्मचारी को एरिया में आनेजाने की अनुमति नहीं है. प्लांट में लगी आग नियंत्रण करने के लिए फायर ब्रिगेड और प्लांट की सेफ्टी टीम लगातार प्रयास कर रही है.

भिलाई स्टील प्लांट में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीआईएसएफ जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेरा

उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हालात पर निगरानी रखे हुए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर CISF जवानों को तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई अनहोनी न हो.

भिलाई स्टील प्लांट में हादसे:

16 अगस्त 2025- भिलाई इस्पात संयत्र में ब्लास्ट फर्नेस का डस्ट क्रिएचर फटने से आगजनी

7 जुलाई 2025- कोक ओवन यूनिट की 5 और 6 नंबर की बैटरी स्ट्रक्चर पर गिरी, कई हताहत नहीं

15 अप्रैल 2025- ब्लास्ट फर्नेश के पास काम कर रहा ठेका मजदूर झुलसा

24 मार्च 2025- कोक ओवन प्लांट में आग, कोई हताहत नहीं

6 जनवरी 2025- ब्लास्ट फर्नेस में काम के दौरान आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कोई नुकसान नहीं

13 नवंबर 2024- ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव, तीन मजदूर घायल

10 अक्टूबर 2024- दो क्रेनों के बीच टक्कर से स्टॉपर टूटा, कर्मचारी की मौत

भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई

सोवियत संघ और भारत सरकार ने 2 फरवरी, 1955 को नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की.

भिलाई में आग लगने की घटनाएं

बुधवार को शहर के मोहन नगर थाना क्षेत्र के सिंधी नगर में एक फिटनेस सेंटर में आग लग गई. आग की इस घटना में जिम में रखा सामान जलकर खाक हो गया. फिटनेस सेंटर में आग लगने की सूचना पर जिला अग्निशमन की 2 गाड़िया मौके पहुंची. कर्मचारियों ने तीसरी मंजिम पर लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया.

Last Updated : December 12, 2025 at 2:18 PM IST

