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दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक फायरकर्मी घायल; मचा हड़कंप

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. यह आग बवाना के सेक्टर-2 स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग की लपटें और धुओं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. राहत की बात यह रही कि जिस समय आग लगी, उस दौरान फैक्ट्री में कोई मजदूर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

फायर ब्रिगेड की करीब 17 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 17 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता ज्यादा होने के कारण ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा. इस दौरान एक फायर कर्मी घायल भी हो गया, जिसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया. वहीं घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है. हालांकि अभी भी कूलिंग का काम जारी है. ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना को रोका जा सके. दमकल कर्मी लगातार सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.