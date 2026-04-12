ETV Bharat / state

बहरोड़ की कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक

बहरोड़: जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार शाम एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं. आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे आसपास अफरातफरी एवं दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. आग की तीव्रता को देखते हुए नीमराणा से भी दमकल बुलाई गई. फैक्ट्री में रखे कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली.

बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया कि औधोगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग की सूचना पर पुलिस पहुंची. क्षेत्र को खाली कराया गया. सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के आसपास लोगों की आवाजाही रूकवाई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और आग की भयावहता से चिंतित नजर आए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया. जनहानि की सूचना नहीं है. फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जल गया.

पढ़ें: बहरोड़ के फाइबर गोदाम में लगी भीषण आग, एक घंटे में पाया काबू