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बहरोड़ की कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक

आग लगने के समय फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया. जनहानि की सूचना नहीं है.

Massive Fire at a Textile Factory in Behror
बहरोड़ की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 8:50 PM IST

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बहरोड़: जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार शाम एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं. आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे आसपास अफरातफरी एवं दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. आग की तीव्रता को देखते हुए नीमराणा से भी दमकल बुलाई गई. फैक्ट्री में रखे कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली.

बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया कि औधोगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग की सूचना पर पुलिस पहुंची. क्षेत्र को खाली कराया गया. सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के आसपास लोगों की आवाजाही रूकवाई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और आग की भयावहता से चिंतित नजर आए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया. जनहानि की सूचना नहीं है. फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जल गया.

पढ़ें: बहरोड़ के फाइबर गोदाम में लगी भीषण आग, एक घंटे में पाया काबू

वजह पता नहीं: आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के चलते आग लगने का अंदेशा है. इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. प्रशासन ने जांच शुरू कर दी. फैक्ट्री प्रबंधन से जानकारी जुटाई है. दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि फैक्ट्री में कच्चा माल और अन्य सामग्री अधिक मात्रा में मौजूद है. इसलिए आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पढ़ें: नीमराणा में AC प्लांट में भीषण आग, ​दूर तक दिखी लपटें व धुआं, बुझाने में 10 दमकल को लगे आठ घंटे

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GOODS WORTH LAKHS DESTROYED IN FIRE
EMPLOYEES WERE SAFELY EVACUATED
CAUSE OF THE FIRE IS UNKNOWN
PANIC IN BAHROR RIICO AREA
FIRE AT A TEXTILE FACTORY IN BEHROR

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