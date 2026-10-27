पानीपत की धागा फैक्ट्री में भीषण आग, जिंदा जलने से एक मजदूर की मौत, दूसरा झुलसा
पानीपत के एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग की चपेट में जिंदा जलकर मजदूर की मौत हो गई. दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : October 27, 2026 at 1:39 PM IST
पानीपतः जिले के किशनपुरा से सटे शिवनगर के इंडस्ट्री एरिया में मंगलवार तड़के एक धागा फैक्टरी में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया. श्मशान घाट के पीछे स्थित गुप्ता इंटरनेशनल फैक्टरी यूनिट 2 सीआरजी कॉटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में आग की चपेट में आने से मजदूर रिशू की मौत हो गई, जबकि धनेश्वर गंभीर रूप से झुलस गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया. मृतक के नाबालिग होने की आशंका है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.
क्या बोले थाना प्रभारीः किशनपुरा थाना प्रभारी सुभाष ने बताया कि "मंगलवार सुबह करीब पौने चार बजे कंट्रोल रूम से फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग व एंबुलेंस को बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे के समय कुछ कर्मचारी फैक्टरी में आराम कर रहे थे. आग लगने के बाद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई."
मशीन से चिंगारी निकलने की आशंकाः प्रारंभिक पूछताछ में आशंका जताई जा रही है कि फैक्टरी में लगी मशीन से चिंगारी निकलने के कारण आग लगी. बिजली के शॉर्ट सर्किट को भी संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा.
अग्निशमन विभाग के एनओसी की होगी जांचः दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि "आग की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दूसरा घायल हो गया. विभाग की ओर से यह भी जांच की जाएगी कि फैक्टरी के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी थी या नहीं और वहां आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम मौजूद नहीं था."
आग लगने के कारणों की पुलिस कर रही है जांचः पुलिस का कहना है कि मृतक की उम्र और अन्य तथ्यों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. परिजनों की शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा पर सवालः पानीपत के शिवनगर स्थित धागा फैक्टरी में आग लगने से मजदूर की मौत और एक अन्य के गंभीर रूप से झुलसने की घटना ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आग कैसे लगी, फैक्टरी में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं और मृतक की उम्र क्या थी. जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही पता चलेगा. जांच के बाद हादसे की जिम्मेदारी तय करना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.