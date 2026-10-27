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पानीपत की धागा फैक्ट्री में भीषण आग, जिंदा जलने से एक मजदूर की मौत, दूसरा झुलसा

पानीपत में धागा फैक्टरी में भीषण आग ( ETV Bharat )

पानीपतः जिले के किशनपुरा से सटे शिवनगर के इंडस्ट्री एरिया में मंगलवार तड़के एक धागा फैक्टरी में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया. श्मशान घाट के पीछे स्थित गुप्ता इंटरनेशनल फैक्टरी यूनिट 2 सीआरजी कॉटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में आग की चपेट में आने से मजदूर रिशू की मौत हो गई, जबकि धनेश्वर गंभीर रूप से झुलस गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया. मृतक के नाबालिग होने की आशंका है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

क्या बोले थाना प्रभारीः किशनपुरा थाना प्रभारी सुभाष ने बताया कि "मंगलवार सुबह करीब पौने चार बजे कंट्रोल रूम से फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग व एंबुलेंस को बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे के समय कुछ कर्मचारी फैक्टरी में आराम कर रहे थे. आग लगने के बाद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई."

धागा फैक्ट्री में जिंदा जलने से एक मजदूर की मौत (ETV Bharat) मशीन से चिंगारी निकलने की आशंकाः प्रारंभिक पूछताछ में आशंका जताई जा रही है कि फैक्टरी में लगी मशीन से चिंगारी निकलने के कारण आग लगी. बिजली के शॉर्ट सर्किट को भी संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा.