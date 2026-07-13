नागौर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग: 60 लाख का सामान खाक, दूर-दूर तक दिखीं लपटें
पुलिस को एक CCTV फुटेज हाथ लगा है, जिसमें संदिग्ध युवक दिखाई दे रहा है. उसकी पहचान और भूमिका की पड़ताल की जा रही है.
Published : July 13, 2026 at 10:00 AM IST
नागौर: शहर के डेह रोड स्थित एक सोफा, फोम और फर्नीचर निर्माण फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया. आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. फैक्ट्री मालिक ने करीब 60 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है.
नागौर पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने बताया कि रात करीब 11 बजे फैक्ट्री से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी. स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी. मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन 30 मिनट में दोनों वाहनों का पानी खत्म हो गया. इसके बाद पानी की व्यवस्था करने में समय लगा, जिससे आग और तेजी से फैल गई. दो घंटे की मशक्कत के बाद रात लगभग 1 बजे आग पर काबू पाया जा सका. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के घरों तक गर्मी महसूस होने लगी और कई परिवार एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए.
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आग लगाने की आशंका: शुरुआत में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा था, लेकिन बाद में सामने आए CCTV फुटेज ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. फुटेज में एक युवक फैक्ट्री के पास आता दिखाई दे रहा है. उसके हाथ में कोई ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका जताई जा रही है. युवक के वहां पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद आग की लपटें उठती नजर आती हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा नहीं, बल्कि साजिश के तहत लगाई गई आग हो सकती है.
संदिग्ध युवक की पहचान की कोशिश: नागौर पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि फिलहाल CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. कोतवाली पुलिस आग लगने के कारणों की हर पहलू से जांच कर रही है. एक CCTV फुटेज आया है, जिसमें एक संदिग्ध युवक वहां घूमता दिखाई दे रहा है. उसकी पहचान और भूमिका की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल मामले में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.