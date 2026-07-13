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नागौर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग: 60 लाख का सामान खाक, दूर-दूर तक दिखीं लपटें

सोफा फैक्ट्री में दिखाई देती आग की लपटें ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: शहर के डेह रोड स्थित एक सोफा, फोम और फर्नीचर निर्माण फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया. आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. फैक्ट्री मालिक ने करीब 60 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है. नागौर पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने बताया कि रात करीब 11 बजे फैक्ट्री से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी. स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी. मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन 30 मिनट में दोनों वाहनों का पानी खत्म हो गया. इसके बाद पानी की व्यवस्था करने में समय लगा, जिससे आग और तेजी से फैल गई. दो घंटे की मशक्कत के बाद रात लगभग 1 बजे आग पर काबू पाया जा सका. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के घरों तक गर्मी महसूस होने लगी और कई परिवार एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए. पढ़ें: जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से तीन मजदूरों की मौत, 5 गंभीर घायल