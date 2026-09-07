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फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के बाजार की दुकानों में लगी भीषण आग, विकराल विनाशलीला देख डरे दुकानदार

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के मेन बाजार में सोमवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पेंट की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी चपेट में आसपास की दो कपड़ें की दुकानें भी आ गईं. आग की लपटें और धुआं उठता देख बाजार में मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों में हड़कंप मच गया.

शॉर्ट सर्किट के चलते आग : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की ओर से आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के दुकानदारों में भी दहशत फैल गई. सुरक्षा को देखते हुए आसपास की दुकानों को एहतियातन बंद करवाया गया और लोगों को घटनास्थल से दूर हटाया गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकल की तीन गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकल कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया. आग के कारण बाजार में कुछ समय के लिए पूरी तरह अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के बाजार की दुकानों में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

नुकसान का आंकलन जारी : वहीं, सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस और अग्रसेन चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित किया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित कराया. पुलिस ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को घटनास्थल से दूर रखा, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो. सिटी थाना इंचार्ज उमेश ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. उन्होंने बताया कि आग भीषण थी, लेकिन दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण नजर आ रहा है, लेकिन आग के सही कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग से हुए नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है.