करनाल-कैथल रोड पर राइस मिल में भीषण आग, आसमान छूते काले धुएं के गुबार से मचा हड़कंप
हरियाणा में करनाल-कैथल रोड पर राइस मिल में भीषण आग लग गई जिससे अफरा-तफरी मच गई.
Published : September 17, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 9:07 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल-कैथल रोड स्थित सप्पल टेक राइस मिल में गुरुवार शाम अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने मिल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. मिल से उठते काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक आसमान में दिखाई दिया, जिससे आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही दौड़ा दमकल विभाग : आग लगने की सूचना करीब 4 बजे प्रशासन और दमकल विभाग को मिली. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और चारों तरफ से आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. आग की भयावहता को देखते हुए पानीपत से भी दो दमकल गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं.
11 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा : आग पर काबू पाने के लिए करनाल दमकल विभाग की करीब 11 गाड़ियां लगातार जुटी रहीं. गाड़ियों में पानी के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया गया. आग काफी बड़े क्षेत्र में फैली होने के कारण इसे पूरी तरह नियंत्रित करने में काफी समय लगा.
पैकेजिंग मटेरियल ने बढ़ाई आग की रफ्तार : प्रशासन के मुताबिक शुरुआती जानकारी में मिल के अंदर पैकिंग का मटेरियल और धान मौजूद होने की बात सामने आई है. इसी वजह से आग ने तेजी से फैलकर बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की चपेट में आने से ऊपर बनी छत और उसका स्ट्रक्चर भी क्षतिग्रस्त होकर ढह गया.
मशीनरी को भी भारी नुकसान की आशंका : मिल के जिस हिस्से में आग लगी, उसके नीचे काफी मशीनरी मौजूद थी. आग के कारण मशीनरी और अन्य सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसका फिलहाल आंकलन नहीं हो पाया है. प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह शांत होने के बाद ही नुकसान का सही आंकलन सामने आएगा.
बॉयलर और ट्रांसफार्मर रूम को बचाया : दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राहत की बात यह रही कि आग को बॉयलर रूम और ट्रांसफार्मर रूम तक पहुंचने से रोक लिया गया. दमकल की टीमें लगातार चारों तरफ से आग को नियंत्रित करने में जुटी रहीं, ताकि आग मिल के अन्य हिस्सों तक ना फैल सके.
जान का नुकसान नहीं : आग की इस बड़ी घटना में फिलहाल किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और आग को नियंत्रित करने के साथ-साथ आसपास के हिस्सों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया.
आग कैसे लगी, जांच के बाद होगा खुलासा : आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने के बाद घटनास्थल की जांच की जाएगी. इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि राइस मिल में आग आखिर किन परिस्थितियों में लगी.
प्रशासन ने संभाली कमान : मौके पर पहुंचे करनाल एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 4 बजे आग की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल विभाग की 11 गाड़ियों ने लगातार प्रयास करते हुए आग को नियंत्रित किया.
घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू : दमकल विभाग के जिला अधिकारी दीपक शर्मा के अनुसार आग मिल के अंदर मौजूद धान और पैकेजिंग मटेरियल वाले हिस्से में लगी थी. आग की चपेट में आने से ऊपर का स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ है. दमकल की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी रहीं और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया.
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