ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में गारमेंट गोदाम में भीषण आग, मची अफरा-तफरी, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार

गोदाम के आगे लगे टीनशेड को जेसीबी से तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया. दमकल ने लगाए कई फेरे.

Firefighters extinguishing a fire at a warehouse in Bhilwara
भीलवाड़ा में गोदाम में आग बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में रेडिमेड गारमेंट के गोदाम में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. बड़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़ा जल गया. इससे बड़ा नुकसान हो गया. सूचना पर भीलवाड़ा नगर निगम की तीन दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी. दूर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आया.

सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि रेडिमेड गारमेंट के गोदाम में भीषण आग लगी. चार दमकल की गाड़ियां तीन-तीन फेरे कर चुकी है. गारमेंट गोदाम के आगे टीनशेड लगा है, उसे जेसीबी के माध्यम से हटाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया. शहर में आरके कॉलोनी स्थित सत्यम काम्प्लेक्स के पास सुबह 11:00 बजे अजय झंवर के रेडिमेड गारमेंट गोदाम में आग लग गई. गोदाम पर कर्मचारी पहुंचे और खोलकर लाइट जलाई तो पीछे धुआं दिखा. सूचना पर नगर निगम की तीन दमकल पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया.

भीलवाड़ा के गोदाम में आग (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: सीकर में दो EV शोरूम में लगी आग, 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख

Personnel clearing a path for the fire engine.
दमकल के लिए रास्ता बनाते कर्मी (ETV Bharat Bhilwara)

अजय झंवर के रेडिमेड गोदाम में श्रीराम इंटरनेशनल व वरदान एथेनिक्स कंपनी के धोती, कुर्ता व पायजामा का होलसेल का काम है. वे राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात में रेडिमेड माल सप्लाई करते हैं. आग लगने के बाद गोदाम मालिक अजय झंवर ने बड़ा नुकसान होने का दावा किया है. प्रारंभिक तौर पर आग शॉर्ट सर्किट से लगना सामने आ रहा है. फिर भी आग किस कारण लगी, उसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी. आबादी क्षेत्र स्थित इस गारमेंट गोदाम पर लोहे के चदर लगे थे इसलिए आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. दूर-दूर तक धुआं फैल गया था.

रिहायशी इलाके में रेडीमेड गारमेंट गोदाम में भीषण आग,
रिहायशी इलाके में रेडीमेड गारमेंट गोदाम में भीषण आग, (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

पढ़ें:जयपुर: 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 15 गाड़ियां खाक, 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

TAGGED:

GARMENT WAREHOUSE
FIRE SHORT CIRCUIT
भीलवाड़ा के गोदाम में आग
BHILWARA
MASSIVE FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.