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भीलवाड़ा में गारमेंट गोदाम में भीषण आग, मची अफरा-तफरी, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार

भीलवाड़ा: शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में रेडिमेड गारमेंट के गोदाम में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. बड़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़ा जल गया. इससे बड़ा नुकसान हो गया. सूचना पर भीलवाड़ा नगर निगम की तीन दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी. दूर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आया.

सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि रेडिमेड गारमेंट के गोदाम में भीषण आग लगी. चार दमकल की गाड़ियां तीन-तीन फेरे कर चुकी है. गारमेंट गोदाम के आगे टीनशेड लगा है, उसे जेसीबी के माध्यम से हटाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया. शहर में आरके कॉलोनी स्थित सत्यम काम्प्लेक्स के पास सुबह 11:00 बजे अजय झंवर के रेडिमेड गारमेंट गोदाम में आग लग गई. गोदाम पर कर्मचारी पहुंचे और खोलकर लाइट जलाई तो पीछे धुआं दिखा. सूचना पर नगर निगम की तीन दमकल पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया.