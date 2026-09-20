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गाजियाबाद: फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक घटनास्थल पर कूलिंग का कार्य जारी है ताकि अंदर मौजूद गर्म हिस्सों से दोबारा आग न भड़क सके.

साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग
साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 4:36 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया. जब एक फर्नीचर शोरूम और निर्माण इकाई में अचानक भीषण आग लग गई. आग देखते ही देखते शुरू के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 20 सितंबर 2026 को सुबह तकरीबन 11:30 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद को सूचना मिली थी कि साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के साइट चार स्थित प्राइम फर्नीचर कंपनी में आग लग गई है. यहां परिसर शोरूम के साथ-साथ फर्नीचर निर्माण का काम भी होता है. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली, फायर स्टेशन वैशाली और साहिबाबाद से फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना किए गए.

फर्नीचर शोरूम में भीषण आग (ETV Bharat)

साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई को संभाला. दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने तक आग ग्राउंड फ्लोर के साथ पहली मंजिल तक फैल चुकी थी. सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया. उसके बाद पहली मंजिल पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया. फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में फर्नीचर निर्माण में इस्तेमाल होने वाला रॉ मैटेरियल रखा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई थी.

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए रा मटेरियल को अलग-अलग करते हुए लगातार foam की पंपिंग कर आग बुझाने का काम किया. करीब डेढ़ घंटे तक चले इस अभियान के बाद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया. अगर आग फैलती तो इंडस्ट्रियल एरिया में आसपास की फैक्ट्री को भी चपेट में ले सकती थी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक घटनास्थल पर कूलिंग का कार्य जारी है ताकि अंदर मौजूद गर्म हिस्सों से दोबारा आग न भड़क सके. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. आग लगने के कारण का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. दमकल विभाग और संबंधित टीम मामले की जांच कर रही है.

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