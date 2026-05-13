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भिवाड़ी की फाइबर फैक्ट्री में आग, दूर तक दिखीं लपटें और धुआं

खैरथल: जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार दोपहर फाइबर कंपनी में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि लपटें दूर-दूर तक दिखाई दी. इससे आसपास के उद्योगों और रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और दमकल टीमें मौके पर पहुंची. आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है.

दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि दोपहर को कंट्रोल रूम के जरिये भिवाड़ी की फाइबर फैक्ट्री में आग की सूचना मिली. मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुटी. फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में फाइबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी थी. इस कारण आग विकराल हो गई. कंपनी के कर्मचारियों को बाहर निकाला. शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है.