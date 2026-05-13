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भिवाड़ी की फाइबर फैक्ट्री में आग, दूर तक दिखीं लपटें और धुआं

प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराया. आग से कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका....

Fire breaks out at a fiber factory in Bhiwadi
भिवाड़ी की फाइबर फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 3:07 PM IST

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खैरथल: जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार दोपहर फाइबर कंपनी में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि लपटें दूर-दूर तक दिखाई दी. इससे आसपास के उद्योगों और रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और दमकल टीमें मौके पर पहुंची. आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है.

दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि दोपहर को कंट्रोल रूम के जरिये भिवाड़ी की फाइबर फैक्ट्री में आग की सूचना मिली. मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुटी. फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में फाइबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी थी. इस कारण आग विकराल हो गई. कंपनी के कर्मचारियों को बाहर निकाला. शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है.

भिवाड़ी की जलती फाइबर फैक्ट्री... (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें: भीलवाड़ा में कपड़ा फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

भारी नुकसान का अंदेशा: राजू खान ने बताया कि आग की भयावहता के कारण आसपास की फैक्ट्रियों में भी सतर्कता बढ़ा दी. कई जगह लोगों की आवाजाही रोक दी. प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया. पुलिस प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराया. आग से कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. फैक्ट्री में रखा कच्चा माल, मशीनरी और तैयार सामान जलने की बात सामने आई है. वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा. प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें: भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर तक दिखी लपटें और धुआं

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SMOKE VISIBLE FROM DISTANCE
भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका
CAUSE OF FIRE NOT BEEN DETERMINED
NO REPORTS OF LOSS OF LIFE
FIRE BREAKS OUT AT BHIWADI FACTORY

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