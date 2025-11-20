ETV Bharat / state

धमाकों से दहला कानपुर; स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप

स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग. ( Etv Bharat )

कानपुर: जिले के फजलगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में गुरुवार दोपहर एक भीषण आग लग गई. आग लगते ही जोरदार धमाके होने लगे और कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान में उठता देख इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फजलगंज थाना क्षेत्र के 84/71 लोहामंडी में एक फैक्ट्री में स्क्रैप का काम होता है. प्रत्यक्षदर्शी नंदलाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर को जब फैक्ट्री में वेल्डिंग और एक पेड़ को काटने का काम किया जा रहा था तभी न जाने कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ और भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. आनन-फानन में फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई. आग की ऊंची ऊंची लपेटे और धुएं का गुब्बार आसमान में उठता देख इलाके में दहशत का माहौल बन गया. फजलगंज के गोदाम में लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat)