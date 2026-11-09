करनाल में प्लास्टिक की थैली को लेकर महासंग्राम, मिठाई की दुकान बनी अखाड़ा
Sweet shop turns into arena: करनाल के घरौंडा में मिठाई के पैकेट के साथ अतिरिक्त प्लास्टिक की थैली मांगने पर जमकर बवाल हुआ.
Published : November 9, 2026 at 2:45 PM IST
करनाल: दीपावली का त्योहार, खुशियों का माहौल और घर में पूजा की तैयारी लेकिन करनाल के घरौंडा में एक प्लास्टिक की थैली को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि मिठाई की दुकान ही अखाड़े में तब्दील हो गई. रेलवे रोड स्थित मिठाई की दुकान पर सुबह-सुबह दुकानदार और दिल्ली से आए एक परिवार के बीच जमकर लात-घूंसे चले. नौबत यहां तक पहुंच गई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान तक फेंकना शुरू कर दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
मिठाई खरीदने के बाद थैली मांगने पर बिगड़ी बातः जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से एक परिवार दीपावली के अवसर पर पूजा करने के लिए घरौंडा आया हुआ था. इसी दौरान परिवार के सदस्य रेलवे रोड स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंचे. मिठाई खरीदने के बाद एक प्लास्टिक की थैली को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामूली सी बात ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इसके बाद दुकान के भीतर जमकर हंगामा हुआ और मारपीट शुरू हो गई.
दुकानदार बोला, गाली देने पर शुरू हुआ विवादः दुकानदार का आरोप है कि मिठाई खरीदने आए ग्राहक ने प्लास्टिक की थैली को लेकर उसके साथ गाली-गलौज की. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और दिल्ली से आए परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. दुकानदार पक्ष का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट की गई और दुकान में सामान फेंककर हंगामा किया गया.
ग्राहक पक्ष का आरोप, बुजुर्ग महिला की टांग तोड़ीः वहीं दिल्ली से आए परिवार के सदस्यों ने दुकानदार के आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा दुकानदार और उसके सहयोगियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. महिला ग्राहक और उसके परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने दुकानदार से अपने पैसे वापस मांगे तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई. इस दौरान परिवार की एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी टांग टूटने का दावा किया जा रहा है. परिवार ने दुकानदार पक्ष पर जबरन मारपीट करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं.
कार को घेरा, पुलिसकर्मी से भी हुई धक्का-मुक्कीः दुकान पर हुए विवाद के बाद मामला सड़क तक पहुंच गया. आरोप है कि दुकानदार और उसके सहयोगियों ने दिल्ली से आए परिवार की कार को घेर लिया. हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद इतना बढ़ चुका था कि बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी को भी धक्के खाने पड़े. काफी देर तक मौके पर हंगामा होता रहा.
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सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम: दीपावली के दिन घरौंडा में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. एक मामूली सी प्लास्टिक थैली को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. फिलहाल दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.