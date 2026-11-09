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करनाल में प्लास्टिक की थैली को लेकर महासंग्राम, मिठाई की दुकान बनी अखाड़ा

प्लास्टिक की थैली को लेकर बवाल ( ETV Bharat )

करनाल: दीपावली का त्योहार, खुशियों का माहौल और घर में पूजा की तैयारी लेकिन करनाल के घरौंडा में एक प्लास्टिक की थैली को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि मिठाई की दुकान ही अखाड़े में तब्दील हो गई. रेलवे रोड स्थित मिठाई की दुकान पर सुबह-सुबह दुकानदार और दिल्ली से आए एक परिवार के बीच जमकर लात-घूंसे चले. नौबत यहां तक पहुंच गई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान तक फेंकना शुरू कर दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

ग्राहक और दुकानदारों को समझाती पुलिस (ETV Bharat) मिठाई खरीदने के बाद थैली मांगने पर बिगड़ी बातः जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से एक परिवार दीपावली के अवसर पर पूजा करने के लिए घरौंडा आया हुआ था. इसी दौरान परिवार के सदस्य रेलवे रोड स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंचे. मिठाई खरीदने के बाद एक प्लास्टिक की थैली को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामूली सी बात ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इसके बाद दुकान के भीतर जमकर हंगामा हुआ और मारपीट शुरू हो गई.

मिठाई के पैकेट के साथ अतिरिक्त प्लास्टिक की थैली मांगने पर बवाल (ETV Bharat) दुकानदार बोला, गाली देने पर शुरू हुआ विवादः दुकानदार का आरोप है कि मिठाई खरीदने आए ग्राहक ने प्लास्टिक की थैली को लेकर उसके साथ गाली-गलौज की. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और दिल्ली से आए परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. दुकानदार पक्ष का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट की गई और दुकान में सामान फेंककर हंगामा किया गया. मिठाई की दुकान बनी अखाड़ा (ETV Bharat)