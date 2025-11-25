ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में बुधवार को गरजेंगे किसान, विशाल मार्च निकाला जाएगा, भारी पुलिस बल की तैनाती, कई रास्तों पर असर

किसानों से मीटिंग में भरोसा मिला: संयुक्त किसान मोर्चा का इस बार का प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा, इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस की लगातार किसान संगठन के पदाधिकारियों से मीटिंग जारी रही. आज हुई मीटिंग में किसान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन-पुलिस को भरोसा दिया है कि सभी किसान सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में ही जुटेंगे. ये भी भरोसा दिया गया है कि एसकेएम अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में सुबह करीब 11 बजे से प्रदर्शन शुरू करेगा, जो शाम करीब 4 बजे तक जारी रहेगा.

चंडीगढ़: सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को कल सुबह, 26 नवंबर को फिर से एक साथ बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा. शहर के सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड में एक ओर जहां हजारों किसान संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले विशाल प्रदर्शन करेंगे. वहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा द्वारा सेक्टर 14 पीयू कैंपस को पूर्ण बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिस स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है. नतीजतन, दोनों जगहों पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के जवानों सहित पैरामिलिट्री फोर्स (सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ) के जवान भी तैनात रहेंगे.

भले ही किसान संगठन के पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ पुलिस को प्रदर्शन स्थल और समय की जानकारी देते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन का भरोसा दिया है. बावजूद इसके चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पहले ही सभी आवश्यक पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं. इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स (आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ) की मदद भी ली है. तीनों बलों की 10 टुकड़ियां एक दिन पहले ही शहर पहुंच गई हैं. सेक्टर 14 स्थित पीयू और सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड और आसपास लगते रास्तों पर तीन हजार पुलिसकर्मी पहरा देंगे.चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर के सुपरविजन में चंडीगढ़ पुलिस के सभी डीएसपी और एसएचओ समेत इंस्पेक्टर और अन्य तीन हजार पुलिस जवान दोनों प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद रहेंगे. वहीं, चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम के पुलिसकर्मी भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेंगे. गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों के अवकाश रद्द किए जा चुके हैं. हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी से हुई मीटिंग में भरोसा दिए जाने के चलते पुलिस और किसानों के बीच अब शहर की सीमा पर टकराव नहीं होगा. क्योंकि एसकेएम के पदाधिकारियों ने भरोसा दिया है कि वे शाम करीब 4 बजे तक सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने के बाद लौट जाएंगे. लेकिन साथ ही यह भी चेताया है कि यदि समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह तेज संघर्ष करने को भी विचार करेंगे.एसकेएम ने केंद्र सरकार से उनकी लंबित एमएसपी की कानूनी गारंटी, आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी, आंदोलन के दौरान शहीद किसान परिवारों के लिए मुआवजा, बिजली का निजीकरण न करने समेत अन्य मांगों को रखा है, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान दोहराया जाएगा. इस प्रदर्शन में लगभग दस हजार किसानों के पहुंचने की आशंका है.किसान मार्च प्रदर्शन और पीयू बंद के चलते शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. आमजन को अधिक परेशानी नहीं हो, इसके चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा सेक्टर 43 से सटे कई जनमार्गों में बदलाव करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है. जारी एडवाइजरी के अनुसार 26 नवंबर 2025 को शहर के कुछ प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट/प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है. ट्रैफिक कजहेड़ी चौक (सेक्टर 42/43-52/53) से सेक्टर 42/43 स्मॉल चौक होते हुए अटावा चौक (सेक्टर 35/36/42/43) तक प्रभावित रहेगा. सेक्टर 43 में V-4 रोड पर सेक्टर 43/44 ज्यूडिशियल अकादमी लाइट प्वाइंट से सेक्टर 42/43 स्मॉल चौक तक ट्रैफिक में बदलाव रहेगा. वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और रियल-टाइम अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस के X अकाउंट, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल (@trafficchd / @Chandigarh Traffic Police) को फॉलो करने की अपील की है. असुविधा के लिए खेद जताते हुए पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील भी की है.

