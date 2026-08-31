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पटाखा गोदाम में जोरदार धमाका, कई मकान जमींदोज, जानिए विस्फोट की वजह?

विस्फोट कहां: कौशांबी में सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक पटाखा गोदाम में जोरदार धमाका होने से इलाके में हड़कंप मच गया. पिपरी और पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की सीमा पर आदित्य नाम से संचालित बताए जा रहे पटाखा गोदाम में अचानक तेज विस्फोट हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. विस्फोट की चपेट में आने से कई मकान क्षतिग्रस्त और कुछ मकान ध्वस्त हो गए.

कौशांबी: पिपरी और पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की सीमा पर एक पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ है. धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा है कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो गए. हादसे में चार से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.

जांच में यूपी ATS शामिल: कौशाम्बी जिले के मनौरी बाजार में हुए पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की जांच करने के लिये यूपी एटीएस की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची है और मामले की बारीकी से जांच कर लोगों से पूछताछ कर जानकारी हासिल कर रही है. इसके साथ ही प्रयागराज एडीजी ज्योति नारायण और आईजी अजय मिश्रा भी मौके पर पहुंचे हैं.

पटाखा गोदाम में जोरदार धमाका (Video Credit: ETV Bharat)

राहत-बचाव कार्य जारी: हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव दल भी मौके पर पहुंचकर मलबे में किसी के दबे होने की आशंका को देखते हुए बचाव अभियान में जुटे हैं.अभी तक प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

पटाखा गोदाम में महाविस्फोट (Photo Credit: ETV Bharat)

मनोरी बाजार में एक घर में आग लगने के बाद धमाकों की आवाज सुनी गई है. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम को साथ पहुंचकर बचाव राहत कार्य शुरू किया गया है. जिले की तीनों तहसीलों से फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया है. कितने लोग और हताहत हुए हैं. इसकी जानकारी बाद में ही मिल सकती है. अभी मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है.- शिवांक सिंह, क्षेत्राधिकारी

विस्फोट में कई मकान जमींदोज (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाके को कराया गया खाली: दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसीपी रवि गुप्ता के नेतृत्व में पूरामुफ्ती थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. सुरक्षा के मद्देनजर और किसी भी अन्य संभावित खतरे को टालने के लिए आसपास के मकानों को तत्काल प्रभाव से खाली करा लिया गया है. बचाव दल लगातार मलबे को हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने में लगा हुआ है.

विस्फोट से इलाके में मचा हड़कंप (Photo Credit: ETV Bharat)

हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों की जांच शुरू: विस्फोट किस वजह से हुआ, इसका सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या फैक्ट्री का संचालन वैध लाइसेंस के तहत हो रहा था और वहां फायर सेफ्टी मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी.

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता राहत एवं बचाव कार्य है. घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. धमाका किस वजह से हुआ और गोदाम में कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, इसकी भी जांच की जा रही है.

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