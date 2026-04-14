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जोरदार धमाके से दहली करनाल की सूरज नगर कॉलोनी, मची तबाही, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल

धमाके से दहली करनाल की सूरज नगर कॉलोनी ( ETV Bharat )