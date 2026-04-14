जोरदार धमाके से दहली करनाल की सूरज नगर कॉलोनी, मची तबाही, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल
करनाल के सूरज नगर में बंद घर में पटाखों के धमाके से तबाही जैसा मंजर देखने को मिला. हादसे में एक लड़की घायल हो गई.
Published : April 14, 2026 at 1:58 PM IST
करनाल: करनाल के सूरज नगर इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक बंद पड़े घर में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए. गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस घर में कोई मौजूद नहीं था.
पटाखों का जखीरा बना हादसे की वजह :फायर ब्रिगेड अधिकारी रणदीप ने बताया कि, "इस खाली पड़े घर में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे. दिवाली के दौरान यहां पटाखे बनाने का काम होता था और बाद में इन्हें यहीं स्टोर कर दिया गया था. पुलिस के अनुसार पहले ही इस घर को सील किया गया था, लेकिन अंदर रखा विस्फोटक सामान आज बड़े हादसे का कारण बन गया."
पड़ोस भी प्रभावित :धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर की दीवारें ढह गईं और छत पूरी तरह गिर गई. इतना ही नहीं, पास के मकानों में भी दरारें आ गईं. पड़ोस में रहने वाली एक लड़की इस घटना में घायल हो गई, जिसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया.
दमकल और पुलिस की त्वरित कार्रवाई :ब्लास्ट के बाद घर में आग भी लग गई थी. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी. कुछ ही देर में दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया. हालात को संभालते हुए पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया.
जांच के घेरे में लापरवाही : सेक्टर 32-33 SHO सतीश ने कहा कि, "यह गंभीर लापरवाही का मामला है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
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