अमेठी में विस्फोट; इमारत खंडहर में तब्दील, कारोबारी की मौत, राहत-बचाव कार्य जारी

अमेठी: जामो थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक गोदाम में अचानक विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई. इस घटना में कारोबारी की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई है. बताते हैं कि गोदाम किराए पर लिया गया था. धमाके के पीछे क्या वजह रही, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है.

कारोबारी की पहचान सतीश तिवारी (37) के रूप में हुई है, जो गौरीगंज थाना क्षेत्र के बस्ती देई गांव निवासी था. जबकि बलराम राम पांडे हादसे की चपेट में आने से घायल हो गया. जिसका इलाज चल रहा है. घायल बलराम ने बताया कि जब गोदाम का ताला खोल रहे थे, इसी दौरान विस्फोट हो गया. इमारत देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गई.