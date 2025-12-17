ETV Bharat / state

अमेठी में विस्फोट; इमारत खंडहर में तब्दील, कारोबारी की मौत, राहत-बचाव कार्य जारी

एक अन्य घायल, मलबे में अन्य व्यक्तियों के दबे होने की आशंका, सर्च अभियान जारी.

अमेठी में विस्फोट
अमेठी में विस्फोट (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
अमेठी: जामो थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक गोदाम में अचानक विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई. इस घटना में कारोबारी की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई है. बताते हैं कि गोदाम किराए पर लिया गया था. धमाके के पीछे क्या वजह रही, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है.

कारोबारी की पहचान सतीश तिवारी (37) के रूप में हुई है, जो गौरीगंज थाना क्षेत्र के बस्ती देई गांव निवासी था. जबकि बलराम राम पांडे हादसे की चपेट में आने से घायल हो गया. जिसका इलाज चल रहा है. घायल बलराम ने बताया कि जब गोदाम का ताला खोल रहे थे, इसी दौरान विस्फोट हो गया. इमारत देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गई.

अमेठी में विस्फोट (Video Credit; ETV Bharat)


थानाध्यक्ष जामो विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घायल को इलाज के लिए तत्काल भिजवाया गया. राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है. मलबे में अन्य व्यक्तियों के दबे होने की आशंका के चलते सर्च अभियान जारी है.

उन्होंने बताया कि यह हादसा जामो कस्बे के भादर रोड पर शिव महेश पांडेय की इमारत में हुआ. इसे कोल्ड ड्रिंक के गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. मृतक और घायल यहां रेंट पर व्यवसाय करते थे. विस्फोट किस वजह से हुआ, इस जांच जा रही है.

