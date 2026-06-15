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लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, युवती की मौत

लखनऊ: राजधानी के नगराम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवती में सोमवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ. इसमें फैक्ट्री परिसर में मौजूद 22 वर्षीय मरियम गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है. फैक्ट्री का लाइसेंस मोहम्मद शरीफ के नाम पर बना हुआ है. राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री गांव से बाहर मौजूद है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट. (Video Credit; ETV Bharat)

जिस वक्त हादसा हुआ, गांव का ही एक व्यक्ति मोहित पानी के लिए फैक्ट्री के पास पहुंचा था. विस्फोट के दौरान मोहित को भी चोट आई, जिसे इलाज के बाद घर भेज दिया गया. घटना के बारे में डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया कि लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जिसमें विस्फोट हो गया. सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया. विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है.